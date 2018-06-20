Грабить Карабах и армию генералу Манвелу помогала жена - ПОДРОБНОСТИ

Выясняется, что воровство было семейным бизнесом генерала Манвела. В ограблении армянских солдат активно участвовали и члены его семьи, в первую очередь жена Назик Амирян. А по мнению некоторых, она даже играла главную роль.

Как сообщают армянские СМИ, полиция Армении накануне задержала грузовые автомашины, перевозившие ящики с тушенкой, на этикетках которых было написано "Не подлежит продаже, солдатский паек". Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник отдела аналитики, информации и связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян.

В управление по противодействию коррупции и преступлениям против экономической деятельности Главного управления по борьбе с организованной преступностью полиции накануне поступили оперативные данные о том, что на стоянке по адресу ул. Согомона Таронци, 22 в Ереване находятся грузовые автомобили марок "УАЗ" и "ГАЗ", груженные банками с тушенкой, сообщает Новости-Армения.

Водители этих автомобилей, являющиеся членами Союза добровольцев "Еркрапа", были задержаны и доставлены в Главное управление по борьбе с организованной преступностью.

В ходе досмотра автомобилей было обнаружено 2980 банок тушенки с надписью "Не подлежит продаже, солдатский паек". Согласно заявлению водителей, банки перевозились из здания Управления Союза добровольцев "Еркрапа" по адресу ул.Аршакуняц, 22 по указанию жены председателя Союза, депутата Манвела Григоряна, Назик Амирян.

Обстоятельства выясняются.

Те, кто более-менее знаком с семейными тайнами Манвела Григоряна, утверждают, что и в годы карабахской войны эта парочка мародерствовала совместно, причем, так называемая подполковник Амирян была даже более активна в этих делах, контролируя грабеж на территории оккупированных Физулинского и Агдеринского районов. В открытом доступе в Интернете можно узнать, что и после отъезда Григоряна в Армению, "боевая подруга" какое-то время оставалась на оккупированных территориях, сметая последние крохи. Под ее контролем в Армению отправлялись грузовики с награбленным азербайджанским добром, солдатскими пайками, оружием и боеприпасами.

Кстати, после скандального видео с обыска вилл и дач Манвела Гиигоряна, в СМИ распространились слухи о самоубийстве Назик Амирян, но очень скоро она сама их опровергла, появившись в прямом эфире соцсетей и заявив, что она "не такая слабачка".

В парламенте в ходе обсуждений ходатайства прокурора о согласии на возбуждение уголовного преследования в отношении депутата НС Манвела Секторовича Григоряна и лишение его свободы, генпрокурор Артур Давтян завил, что полученные доказательства дают основания для предъявления обвинения по делу Манвела Григоряна в незаконном приобретении оружия и боеприпасов и хранении его в принадлежащих ему домах по предварительному сговору с женой - Назик Амирян, дочерью - Айцемик Григорян, жителями Эчмиадзина Сейраном Азаряном, Арменом Акопяном и иными лицами, а также в хищении доверенного ему имущества в особо крупных размерах путем присвоения по предварительному сговору с группой лиц.

Между тем, сам генерал Манвел уже заявил, что не имеет отношения к обнаруженному на его объектах. Об этом он сказал в беседе со своим адвокатом Кареном Камаляном.

"Манвел Григорян дал соответствующие показания и сказал, что не имеет отношения к обнаруженным при обыске СНБ предметам; он удивлен - как эти предметы оказались на принадлежащей ему территории. По его словам, в указанных местах он бывает редко - 2-3 раза в год", - сказал Камалян.

Аналитики не исключают, что главным действующим лицом скандальной истории может оказаться жена генерала Назик, и благоверный будет вовсе не против этого. Это может спасти его имидж "героя" и немного успокоит загнанную в угол последними разоблачениями Республиканскую партию.

И вообще, бизнес был семейный, а значит, и отвечать должны все.

Зульфугар Ибрагимов