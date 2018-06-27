Жена Манвела Григоряна сбежала от полиции

Полиция ищет, но не может найти супругу арестованного по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов и присвоении в особо крупном размере Манвела Григоряна - Назик Амирян, сообщил Aysor.am начальник отдела аналитики, информации и связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян, передает Day.Az.

"Работы по поиску Назик Амирян продолжаются", - сказал Джаноян.

Ранее Aysor.am сообщал, что следователь Специальной следственной службы Армении принял решение о задержании Назик Амирян. Однако уже несколько дней ее не могут найти.

Корреспондент Aysor.am попытался связаться с Назик Амирян по телефону, однако она была вне зоны досягаемости.

Напомним, депутат парламента Армении Манвел Григорян обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Армении: ч.2 ст.235 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору) и п.1 ч.3 ст.179 (присвоение или растрата в особо крупных размерах).

Манвел Григорян лишен депутатской неприкосновенности и решением суда арестован на два месяца. Генеральный прокурор Армении Артур Давтян еще в ходе представления ходатайства о лишении Мавела Григоряна депутатской неприкосновенности заявил, что в рамках уголовного дела подозреваются также другие близкие Григоряна - в частности его сын и супруга.

Сыну Манвела Григоряна, бывшему мэру Эчмиадзина Карену Григоряну уже предъявлено обвинение. В рамках этого уголовного дела арестован также родственник Назик Амирян - Армен Акопян.