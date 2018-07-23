Азербайджан и Турция обсудили проекты по усилению боевых возможностей ВВС

23 июля 2018 16:54

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в понедельник встретился с делегацией, возглавляемой генеральным директором компании "Аэрокосмическая промышленность" Турции Темелем Котилем, сообщает минобороны Азербайджана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе встречи были обсуждены вопросы организации взаимных визитов экспертных групп в сфере авиации в рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, обмена опытом между специалистами, военного образования и другие представляющие интерес вопросы.

Стороны затронули также вопросы реализации различных программ, в том числе совместных проектов по изучению и применению нового поколения боевых самолетов и вертолетов, способных усилить возможности Военно-воздушных сил Азербайджана.

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