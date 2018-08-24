Пашинян по-хорошему не понимает - МНЕНИЕ ИЗ РОССИИ

Российских пограничников надо заменить на армянских и прекратить трансляцию российских телеканалов. С таким требованием выступил на пресс-конференции в четверг пресс-секретарь террористической группировки "Сасна црер" Варужан Аветисян.

Он призвал к освобождению от "русского колониализма", а также заявил о необходимости национализировать переданные российскому капиталу стратегические объекты и инфраструктуру. Аветисян предлагает также избавиться от пророссийской направленности во внешней политике, построив взаимоотношения с такими странами как США, Иран, Грузия, Китай и Индия в проармянской направленности.

"Судя по заявлениям, на мой взгляд, террористической организации "Сасна црер" и публикациям в центральной армянской прессе, можно ожидать реализации данных лозунгов новой властью Армении", - считает известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

По его мнению, далеко не случайно, что члены террористической организации преследовались бывшими властями, но были приближены властями новыми.

"Я не раз говорил, что за заверениями о дружбе с Россией последуют русофобские выпады в плане запрета на трансляцию российских телеканалов и вывода российских пограничников и военной базы. Не стоит питать иллюзий в отношении новой власти Армении. С ней нужно разговаривать намного жестче и принципиальней, ибо другого по-видимому она не понимает", - заявил эксперт в беседе с Day.Az.

Едва в России начинают думать, что Ереван привержен союзу, как сразу появляются подобные откровенно популистские вызовы, сказал Михайлов. Он также отметил, что не сомневается в том, что если когда-либо российские военнослужащие, защищающие исторического союзника и будут выведены, то только тогда, когда этого захочет сама Россия.

"Москва понимает, что новая власть в республике - это сиюминутно и сейчас. Она не способна мыслить стратегически и не выступает от лица всего армянского населения, которое - и я в этом уверен - не готово к тому, чтобы Россия ушла и перестала защищать Армению.

Я уверен, что и Никол Пашинян и его соратники прекрасно осознают, что значит остаться без поддержки северного соседа и будут до конца показывать благожелательность по отношению к Москве. И, как бы между прочим, по тихому готовить почву для новых хозяев и союзников. Сомневаюсь только в том, что Россия будет молча за этим наблюдать", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева