Новруз Мамедов встретился с делегацией во главе с Бинали Йылдырымом - ФОТО

29 августа премьер-министр Азербайджанской Республики Новруз Мамедов встретился с делегацией во главе с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече было выражено удовлетворение нынешним состоянием азербайджано-турецких связей, подчеркнуто значение взаимных визитов высокого уровня с точки зрения дальнейшего расширения отношений между двумя братскими странами.

Поздравив Бинали Йылдырыма с избранием председателем Великого национального собрания Турции, премьер-министр Новруз Мамедов высоко оценил то, что свой первый визит в качестве председателя парламента он совершает в Азербайджан. Напомнив высказывание великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства", премьер-министр сказал, что отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне. Наши страны сотрудничают во всех сферах, выступают с единой позиции по всем вопросам, всегда поддерживают друг друга в международных организациях.

Новруз Мамедов отметил, что тесные дружеские отношения президентов Aзербайджана и Турции играют важную роль в укреплении связей между нашими странами. Говоря о совместно реализуемых глобальных проектах, премьер-министр отметил, что связи между законодательными органами наших братских стран также вызывают удовлетворение.

Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, премьер-министр Новруз Мамедов сказал, что Турция всегда рядом с Азербайджаном в решении этого вопроса и оказывает большую поддержку нашей стране.

Поздравив Новруза Мамедова с назначением премьер-министром Азербайджана, председатель парламента Турции Бинали Йылдырым отметил: стало уже традицией, что первый визит официальные лица двух государств после нового назначения совершают в братскую страну. Напомнив высказывание великого Ататюрка "Радость Азербайджана - наша радость, его печаль - наша печаль", Бинали Йылдырым подчеркнул, что и на должности председателя ВНСТ он, как всегда, продолжит деятельность, направленную на отстаивание интересов двух стран.

Председатель Великого национального собрания Турции отметил, что Турция всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и эта поддержка будет продолжена.