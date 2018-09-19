Делегация Великого национального собрания Турции провела встречи в парламенте Азербайджана

Председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов в среду принял в парламенте делегацию во главе с председателем комитета по внешней политике Великого национального собрания Турции Волканом Бозкыром. Об этом говорится в сообщении парламента Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Во встрече приняли участие заместитель председателя комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева, а также Ганира Пашаева, Джаваншир Фейзиев, Сахиба Гафарова, Азер Керимли, Сахиб Алиев, Насиб Магамалиев, Асим Моллазаде, Расим Мусабеков, Эльман Насиров и другие члены комитета.

Председатель комитета Милли Меджлиса коснулся азербайджано-турецких отношений и рассказал о непрерывно развивающихся связях между двумя странами в политической, экономической, торговой и других сферах.

Сеидов отметил, что реализуемые двумя странами совместные глобальные проекты, в том числе проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, TANAP, Баку-Тбилиси-Карс, имеют очень важное значение.

Сеидов сказал, что Турция и Азербайджан во все времена поддерживали друг друга и сегодня также вместе. Наглядным примером этого является участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 15 сентября в великолепном военном параде, посвященном 100-летию освобождения Баку.

Бозкыр отметил, что турецко-азербайджанские отношения дружбы и братства успешно развиваются во всех сферах. Бозкыр выразил уверенность в том, что связи между двумя странами будут развиваться и в дальнейшем.

Бозкыр добавил, что испытывает удовлетворение в связи с тем, что первый свой официальный визит совершил в Азербайджан.

Члены комитеты, принявшие участие во встрече, также говорили о дружественных и братских отношениях между Азербайджаном и Турцией.

По итогам встречи были сделаны фото на память.

Отметим, что с делегацией во главе с Бозкыром также провели встречи замминистра иностранных дел Рамиз Гасанов, первый заместитель Милли Меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров и председатель группы дружбы Азербайджан-Турция Ахлиман Амирасланов.

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