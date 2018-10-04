Глава МИД Турции не исключил возможность создание формата сотрудничества Турция-Азербайджан-Казахстан

Не исключается создание формата сотрудничества Турция-Азербайджан-Казахстан, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом пишут в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Чавушоглу отметил, что в настоящее время в регионе существуют различные форматы сотрудничества, такие как, Турция-Азербайджан-Грузия, Турция-Азербайджан-Туркменистан.

"Не исключено, что Казахстан также присоединится к этим форматам сотрудничества", - сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции отметил, что подобные форматы сотрудничества способствуют решению конкретных проблем, и в ходе таких встреч было реализовано множество важных проектов.

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