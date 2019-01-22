Турция снова подтвердила армянам, что не предаст Азербайджан

Турция не считает нормализацию отношений с Арменией возможной без урегулирования карабахского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отметив при этом, что в этом году они намерены быть более последовательными в этом вопросе.

"Для решения некоторых вопросов недостаточно только отстаивать свои интересы, следует быть инициативными. На сегодняшний день, когда карабахская проблема остается нерешенной, невозможна стабильность на Кавказе, а также нормализация отношений с Арменией. В 2019 году мы будем более последовательно заниматься этими темами", - цитируют Чавушоглу армянские СМИ.

Однако неоднозначное заявление Никола Пашиняна о готовности Армении установить отношения с Турцией без предусловий ставит под сомнение политику армянского государства в карабахском урегулировании.

Напомним, что сразу после парламентских выборов премьер-министр Никол Пашинян сделал заявление, воспринятое в Армении весьма неоднозначно. По его словам, Армения готова к установлению дипломатических отношений с Турцией.

"Мы готовы установить прямые отношения с Турцией без каких-либо предварительных условий относительно Нагорного Карабаха и надеемся, что Турция займет такую же позицию. Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан", - отметил Пашинян.

Армянский премьер то ли хитрил, то ли действительно был не в курсе реалий региона и турецко-азербайджанских отношений. В обоих случаях его предложение выглядело несерьезно, потому что даже дворник, подметающий улицу перед офисом премьера Армении, прекрасно знает, что отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на высоте, недоступной для подковерных игр Еревана.

Не удивительно, что это заявление не вызвало энтузиазма у турецкой стороны. В отличие от Пашиняна турецкие политики понимают реалии региона. Предложение главы Армении при других условиях могло бы быть воспринято благосклонно. Но наличие карабахского конфликта и продолжение армянской оккупации территорий Азербайджана сводят возможность сближения Анкары и Еревана на нет.

В соответствующем духе Чавушоглу ответил на тот намек Пашиняна, подчеркнув, что Турция поддержит такое решение карабахского вопроса, которое будет приемлемым для Азербайджана.

"Разве мы предпримем что-либо без учета чувствительных для Азербайджана вопросов? Нужно нормализовать отношения, одновременно решив проблемы как с Турцией, так и Азербайджаном. Нужно решить вопрос Карабаха, вопрос аннексированных территорий", - цитировали Чавушоглу армянские СМИ со ссылкой на Ermenihaber.

А теперь глава МИД Турции еще раз подтвердил позицию Анкары. И вряд ли у армянской стороны появится желание в ближайшее время еще раз предлагать туркам предать своих братьев.

Зульфугар Ибрагимов