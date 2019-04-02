Накануне армянские СМИ распространили гневное заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвинившего Баку в "некорректных" комментариях венской встречи.

Напомним, что 29 марта в Вене состоялась первая после апрельского переворота в Ереване встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках мирных переговоров по урегулированию карабахского конфликта.

После встречи азербайджанский лидер в интервью ТАСС подчеркнул, что формат переговоров остался неизменным, чем вызвал большое неудовольствие в Ереване.

На Баграмяна 26 заволновались, так как стало ясно, что обещания Пашиняна усадить за стол сепаратистов Карабаха не сбудутся. Это был серьезный козырь, и Пашинян совсем не хотел, чтобы сразу после переговоров армянская общественность узнала, что ее снова обманули. Точнее - кинули.

В принципе, не произошло ничего из ряда вон выходящего. Президент Азербайджана просто констатировал реальное положение дел в переговорном процессе. А оно таково - разговор о мире будет и дальше идти только между Баку и Ереваном. И никаких "степанакертов". Неужели кто-то в Армении ожидал иного результата и верил, что новый премьер имеет какое-то влияние на страны-посредницы, которые заставят Баку плясать под сепаратистскую дудку?

Может быть, кто-то и верил, но только не сам Пашинян. Зная, чем все закончится, он попытался предпринять превентивные меры. О том, что это были за меры, написала во вторник армянская газета "Паст".

По данным издания, армянская сторона попыталась в тексте заявления сопредседателей после переговоров Пашинян-Алиев хотя бы в общих чертах в некоторой степени отразить некоторые из ранее данных Николом Пашиняном обещаний. По сведениям "Паст", именно этой задачей был обусловлен "тайный" визит министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна в Москву. Глава МИД попытался посредством сопредседателя от России внести в текст заявления немного смягчающих и более благоприятных тезисов, поскольку тексты таких заявлений готовятся заранее, но - тщетно.

Как уже известно, никаких удобных для армянской стороны формулировок в заявление сопредседателей включено не было. Это вызвало, по сведениям "Паст", гнев премьер-министра.

"Хотя невозможно ожидать больших результатов от первой официальной встречи и, тем более, давать однозначные оценки их результатам, тем не менее, по утверждению нашего источника, на внутренней "кухне" считают, что Мнацаканян, можно сказать, "срезался" на своем первом серьезном экзамене", - написало армянское издание.

Теперь становится ясным тон вчерашнего возмущения Никола Пашиняна в адрес Баку. Армяне слишком рано узнали о том, что новый премьер не сумел сдержать слова.

Зульфугар Ибрагимов