Апрель считается у армянства месяцем особым. Наряду с природой в этом месте буйным цветом цветет армянская пропаганда, для которой в апреле открываются все двери. Речь о надуманном "геноциде армян", навязанном армянской стороной и поддержанным в своих геополитических интересах державами. Однако всем известно, что за мифом скрываются непомерные территориальные аппетиты армянства и попытки скрыть от посторонних глаз грязные деяния армянских националистов.

А прятать армянам есть что. На совести армянских террористов тысячи преступлений. Среди них многочисленные убийства и теракты, в том числе подрыв в московском метро, потрясший весь Союз в 1977 году. Это был первый в истории теракт в метро, и начало этой страшной традиции положили именно армяне.





К сожалению, приходится констатировать, что идеи террора слишком плотно внедрены в национальную идеологию армянского народа. Об этом говорят звучавшие в Армении в годовщину московского теракта требования считать организатора этого преступления героем армянского народа. Без оглядки на многочисленные жертвы, "патриоты" Армении пытаются оправдать деяния негодяя, даже на суде не покаявшегося и призывавшего армян к мести.





Сожаление вызывает и то, что российские СМИ стараются как можно реже поднимать тему армянского терроризма. Что, впрочем, не удивительно. В настоящее время на российском медиа-пространстве наблюдается засилье лиц армянской национальности. Армянские националисты постепенно захватывают СМИ России, и материалы вроде того ролика, с которым мы предлагаем ознакомиться нашим читателям, все реже будут становиться достоянием российской общественности.

Для россиян СМИ и, прежде всего, некоторыми телеканалами создается трогательный образ большого друга России, преграды между православным и "диким" мусульманским миром. Между тем, реальное отношение в Армении к России, русским и русскому языку далеко от позитива. Наличие в Гюмри российской базы вовсе не свидетельствует об особом отношении армянской общественности к русскому миру. Несмотря на то, что даже своим существованием Армения обязана России, отношение в этой стране к северному соседу всегда было и, скорее всего, будет враждебным.

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Султан Керим