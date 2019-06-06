Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян разразился гневной речью, угрожая "агитаторам насилия" в стране. Он словно позабыл, что совсем недавно сам призывал граждан к насилию в отношении своих оппонентов, грозил укладывать несогласных с его властью на асфальт и размазывать по стенке. А в еще более ранние времена своего правления - и устраивать аутодафе на площади.

Отвечая на вопросы журналистов, Пашинян заявил, что все агитаторы насилия в Армении будут привлечены к ответственности.

По информации армянских СМИ, в понедельник активист Вардан Арутюнян поместил у себя в Facebook свою фотографию со следами побоев, заявив, что на него уже второй раз совершают нападение сторонники второго президента Армении Роберта Кочаряна и представители партии "Дашнакцутюн". На следующий день - 4-го июня директор информационных и общественно-политических программ телекомпании "Еркир-медиа", член партии АРФ "Дашнакцутюн" Гегам Манукян на своей странице в Facebook признался в избиении активиста Вардана Арутюняна за его публичную нецензурную брань и нападение на однопартийца.

"Бить человека за "национальные ценности", причем со стороны силы, которая 20 лет грабила страну... Речь идет о силе во власти, которая применила насилие во имя национальных ценностей", - сказал, комментируя это, Пашинян.

Премьер признался, что потрясен развернувшейся в стране агитацией насилия. Но его удивление как раз таки удивляет больше всего. Во-первых, исходя из его собственной риторики. А во-вторых, речь идет о дашнаках, организации, изначально основанной на насилии и терроре. Сегодня, когда после комфортных условий времен карабахского клана, дашнаки оказались не у дел, они возвращаются к прежним методам ведения политической борьбы - то есть к террору.

Как пишет издание Первый Информационный, АРФД "проснулась", сегодня избивает, завтра будет стрелять, опасное молчание сохраняет власть, которая несет двойную ответственность за эту ситуацию. Только в случае слабой и популистской власти возможно подобное "самовыражение" АРФД, с другой стороны, команда революции - это другой полюс пропаганды ненависти, который поощряет баррикадную борьбу, разделение на "черных" и "белых", "революционеров" и "контрреволюционеров". АРФД поощряет насилие и избиение, приписывая себе статус "трибунала".

Издание напоминает, что ранее власти не приняли никаких мер против своих сторонников, направлявших угрозы реальным и предполагаемым противникам Пашиняна.

Султан Керим