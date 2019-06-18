https://news.day.az/politics/1130113.html В Азербайджане резко увеличены зарплаты - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА 18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников, работающих в ряде организаций, финансируемых из государственного бюджета.
В Азербайджане резко увеличены зарплаты - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА
18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников, работающих в ряде организаций, финансируемых из государственного бюджета.
Об этом сообщает Day.Az.
Согласно распоряжению, ежемесячная должностная заработная плата руководителей и других работников, работающих в ряде организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана, с 1 сентября 2019 года увеличится в среднем на 40%.
Со списком указанных организаций можно ознакомиться здесь.
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