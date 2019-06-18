Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении минимальной ежемесячной заработной платы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, минимальная ежемесячная заработная плата устанавливается в размере 250 манатов.

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