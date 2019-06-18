https://news.day.az/politics/1130114.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении минимальной зарплаты Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении минимальной ежемесячной заработной платы.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении минимальной зарплаты
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении минимальной ежемесячной заработной платы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, минимальная ежемесячная заработная плата устанавливается в размере 250 манатов.
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