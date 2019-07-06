Примечательный спор возник на конференции в Ереване, приуроченной к отмечавшемуся накануне Дню конституции Армении.

Как пишет "Аравот", вице-председатель АНК Левон Зурабян предложил вернуться к модели правления, закрепленной в Конституции 1995 года. В ответ член верховного органа АРФД Арцвик Минасян указал, что в прошлом имелись элементы султанизма.

Отреагировав на слова дашнака, Зурабян заметил: "Забавно, когда о демократии и конституционализме говорит партия, провозгласившая в своих внутренних политических вопросах в качестве методологии терроризм".

С места Баграт Есаян в ответ заявил, что политическим терроризмом занимались они сами и их власть, на что Левон Зурабян иронично отреагировал: "Узнали самих себя? Я говорил о вас?". Арцвик Минасян, в свою очередь, сказал: "Удивительно, когда сила, выброшенная на политическую помойку, снова начинает выставлять себя в качестве ценности". А Баграт Есаян добавил: "Вы устраивали террор на уровне министров. Вспомните всех, кого вы застрелили, и назовите, кого застрелили мы. В вашем отношении имеются вступившие в силу судебные вердикты. Понял? Наши преступления были против турок, а ваши - против армян". Зурабян ответил: "Вы совершали это именно против армян", и вышел.

Эта пикировка еще раз продемонстрировала, что в Армении все-таки имеются силы, рассматривающие армянскую историю и действительность более-менее трезвым взглядом. Речь об АНК Левона Тер-Петросяна, ушедшего в последний год в тень.

Само присутствие на конференции по конституции проповедующих террор дашнаков - уже есть нарушение основного закона. А их рассуждения о демократии и "султанизме" могут только рассмешить.

По сути, дашнаков впервые открыто назвали в Армении правильно, по роду осуществляемой ими деятельности - террористами.

Султан Керим