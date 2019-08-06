Десятое заседание Тюркского совета пройдет в Баку, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре во время выступления на 11-й конференции послов страны. Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

По словам Эрдогана, заседание Тюркского совета состоится в октябре 2019 года.

Он отметил, что Турция все больше укрепляет отношения с тюркоязычными странами.

"Развитие отношений с тюркоязычными странами является одним из приоритетов внешней политики Анкары", - сказал Эрдоган.

Отметим, что Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахчыване. Его цель - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами (Азербайджан, Турция, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан).