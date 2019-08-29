После освобождения оккупированных Арменией территорий Азербайджана, может быть, и не сразу, но все равно станет известно, кто являлся спонсором чехарды, устроенной Ереваном в переговорном процессе в последние полтора года. Постоянная смена акцентов, подкидывание безумных тезисов и выдвижение заведомо провальных идей - все это можно расценивать двояко. С одной стороны, это демонстрация страха и растерянности новых властей Армении перед возможной потерей позиций в собственной стране и перед сильным противником. С другой - выполнение Ереваном указаний из каких-то центров силы, давящих на новых ереванских политиков, первоначально пытавшихся смягчить позицию в урегулировании конфликта во имя спасения Армении.

И тот, и другой варианты имеют право на жизнь. Ереван действительно боится, потому что в случае войны не имеет никаких шансов перед Азербайджаном. Вторая версия поведения армянских властей не менее близка к истине - придя к власти, Никол Пашиняна надеялся задвинуть карабахский вопрос, выдвинув на первый план развитие страны, а уже потом, когда Армения наконец встанет на ноги, заговорить об уступках и мире. Нет сомнений, что эти мысли приходили в голову лидеру народных протестов в бытность оппозиционером, когда он осознавал неприемлемость"миацума" и прочей радикальной ахинеи. Но Никол, к сожалению, оказался слаб и не сумел противостоять националистическим угрозам в собственной стране и давлению центров силы извне. Карабахский конфликт нужен многим.

Премьер-министру Армении можно только посочувствовать. Он оказался в очень непростой ситуации перед одурманенным пропагандой собственным народом, и какие бы здравые мысли не посещали его прежде, ему пришлось закрыть перед ними дверь.

Но вся проблема в том, что Никол Пашинян в большой политике, как и в управлении государством, дилетант. Поэтому он начал бросаться из угла в угол, пытаясь спасти свой имидж идеями одна безумнее другой. Вероятно, Никол посчитал это оригинальным подходом к урегулированию конфликта, до которого не додумался даже карабахский клан. Но на самом деле каждым своим новым тезисом премьер Армении, образно говоря, вбивает очередной гвоздь в гроб мирного процесса. Осталось совсем немного, чтобы ситуация стала необратимой.

Год назад Никол вдруг заявил об отказе участвовать в переговорах от имени Карабаха. За такое неразумное решение он подвергся порке даже в самой Армении, где его поведение сочли - и совершенно справедливо - проявлением страха и растерянности перед противником. Мы уже не говорим о том, как оно было воспринято международными организациями и посредниками - негативно, как попытка сорвать мирные переговоры. Но Пашиняну показалось мало, и в начале августа, выступая на митинге в Ханкенди, он сделал мир еще более невозможным, вернув на повестку лозунг о "воссоединении" Армении и Карабаха. Все помнят его "крылатую" фразу о том, что "Карабах - это Армения, и точка". Не исключено, что плохой политик Пашинян пожалел о сказанном, но опровергнуть так четко прозвучавшую мысль нелегко.

А пару дней назад премьер-министр Армении добавил к этим серьезным доказательствам агрессорской политики Еревана новые обвинения. Выступая перед армянскими дипломатами, он попытался обосновать оккупацию Нагорно-Карабахского региона Азербайджана выходом нашей страны из СССР.

"Если армянский премьер-министр намерен постоянно водить за нос свой народ, то это его дело, но обмануть мировое сообщество у него не получится. Тем более, если речь идет о правовой стороне вопроса", - заявил по этому поводу МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство на пальцах, буквально по слогам разъяснило "революционному" премьеру Армении, почему два этих фактора - выход из СССР и армянская агрессия - не могут иметь какой-либо связки. А для большего понимания вопроса, в заявление МИД подчеркивается, что вне зависимости от позиции того или иного армянского лидера, Азербайджан восстановит суверенитет над своими международно признанными и исконными территориями, включая Нагорно-Карабахский регион, так как справедливость и право на нашей стороне. И этот час, с учетом развития ситуации в регионе, может наступить в любой момент.

Азербайджанская сторона имеет полное право на столь однозначные предупреждения. Ереван уже неоднократно делал радикальные заявления устами первых лиц и высокопоставленных чиновников. Если глава армянской госбезопасности, находясь на оккупированных территориях, рассуждает о "не пяди земли", если премьер-министр Армении там же открыто признается в оккупации его страной территорий Азербайджана, остается ли место для разговоров о мире?

Надо сказать, что Никол сослужил плохую службу не только мирному процессу, но и Армении, агрессорская сущность которой долгое время скрывалась пропагандой за "правом на самоопределение карабахского народа". После откровений Пашиняна в Ханкенди, этот аргумент выпал из обращения. Объявив оккупированный Карабах частью Армении, Никол выложил все карты. Выложил преждевременно, потому что истинные цели начатого в конце 80-х армянскими националистами карабахского конфликта должны были всплыть только после завершения переговоров в пользу оккупанта.

Цели же Еревана просты - расширение территории и приближение вожделенной мечты армянства об Армении "от моря до моря". Скрыть эту программу-максимум всея армянства теперь уже практически невозможно. Призыв к "миацуму", вылетевший из уст Пашиняна, не сумел оправдать даже многоопытный дипломат Зограб Мнацаканян.

Говорить с Арменией о мире дипломатическим языком в сложившихся условиях становится все менее реально. Но есть другой путь - принудить ее к этому миру. Для этого Азербайджан имеет все возможности. Это, во-первых.

Во-вторых, на нашей стороне международное право. Радикальные заявления и наглые признания в оккупации звучат из Еревана благодаря чувству безнаказанности, которое породило у Армении слишком уж лояльное отношение мира, хотя согласно действующему и применяемому к другим агрессивным странам международному праву, против Еревана должны быть применены санкции. Отсутствие санкций и открытого осуждения агрессора под влиянием хорошо оплачиваемого армянского лобби в ведущих державах и международных организациях - факторы, тормозящие урегулирование карабахского конфликта.

Армения открыто игнорирует все резолюции и заявления международных структур и не получает даже словесного порицания. В результате у агрессора создается ложное впечатление, что карабахский конфликт разрешился 12 мая 1994 года подписанием соглашения о прекращении огня, что, конечно же, не соответствует действительности. На самом деле - и это подтверждается также многочисленными резолюциями международных организаций - Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 оккупированных районов являются неотъемлемой частью Азербайджана. И будут освобождены им согласно всем тем возможностям, которые предоставляет ему международное право. Так что ставшая знаменитой фраза Пашиняна правильно должна звучать так: Карабах - это Азербайджан, и точка.

А Никол может продолжать развлекать публику. Ничего другого ему все равно не остается.

Зульфугар Ибрагимов