Сейчас у власти в Армении оппоненты России, пришедшие к власти путем "майданного" переворота в 2018 году.

Пашинян и его команда даже особо не скрывают, что работают на геополитических противников России, в лице тех же США и стран Запада. Премьер-министр Никол Пашинян - "выкормыш" врага России Джорджа Сороса, в его правительстве сплошь русофобы. Но при этом в Москве продолжают тешить себя иллюзиями, что "Армения - "союзник" России, и даже готовы оказывать ей военную поддержку, передает Day.Az со ссылкой на российское издание gradator.ru.

Россия рискует в третий раз наступить на "армянские грабли", и последствия этого могут быть для страны и ее народа фатальны.

Напомним предысторию. Еще во второй половине 19-го столетия армянскому лобби удалось внедрить своих представителей в высшее руководство России. Страшную роль при этом в судьбе империи сыграл Михаил Лорис-Меликов. Причем дело даже не в попытках, используя Россию, решить "армянские вопросы" на территории Турции. Лорис-Меликов, будучи министром внутренних дел, "расплодил" в России революционеров-террористов, которые, в итоге, и убили императора Александра II.

Именно через армян в Россию хлынули с Запада разрушавшие империю революционные экстремистские идеи. Достаточно напомнить, что армянская террористическая и социал-демократическая организация "Гнчак" была создана в 1887 г. - т.е. на 11 лет раньше, чем аналогичная российская революционная социал-демократическая партия РСДРП.

Армянская верхушка заставила российское руководство поддержать (против Турции) и армянскую террористическую организацию "Дашнакцутюн", которая потом развернула революционный террор против самой же России во время революции 1905-1907 годов. Именно тогда начался если не "миацум" (якобы воссоединение армян), то подготовка "миацума", этнические чистки коренного азербайджанского населения на землях Западного Азербайджана.

Армянские террористы убивали как русских чиновников и полицейских, так и мирное азербайджанское население в Зангезуре, Карабахе и в других местах, на которые претендовали как на земли будущего "армянского государства". Это был, так сказать, "первый этап миацума". И, конечно же, огромна роль армянского лобби в катастрофической революции 1917 г.

Стремясь использовать армян в войне против Турции, царское правительство самоубийственно "амнистировало" дашнакских террористов, рассчитывая использовать их против Турции. В том числе, террористов Гарегина Ндже и Драстамата Канаяна (убийца бакинского губернатора Михаила Накашидзе). Эти бандиты стали командирами боевиков, которые во время Первой мировой войны осуществляли под прикрытием русской армии неслыханные зверства над мирным турецким и курдским населением.

Но это не значит, что Гарегин Нжде и Драстамат Канаян "полюбили" Россию. Во время Второй мировой войны они воевали на стороне Гитлера и опять участвовали в убийствах русских людей. А сегодня в Армении открывают памятник и чтят фашиста Гарегина Нжде.

Одновременно дашнаки не прекращали революционной подрывной работы против России. Как непосредственно, так и через своих "агентов влияния". Достаточно напомнить, что сыгравшие ключевую роль в той революции деятели, Милюков и Керенский, сделали свою политическую карьеру благодаря поддержке дашнаков, которых они, в свою очередь, всячески защищали, выступая по сути их агентами.

Одновременно Милюков с подачи тех же дашнаков маниакально требовал (в армянских интересах) уничтожения и расчленения Турции, ругал царское правительство за "недостаточную активность" в этом направлении, обвиняя в "сговоре с немцами". По мнению историков, именно Милюков, развернувший кампанию чудовищной клеветы на царя Николая II и его семью, во многом и способствовал свержению монархии. А уже затем Россия была ввергнута в многолетнюю гражданскую войну, стоившую ей миллионов жизней.

Второй раз историческая Россия в виде СССР была поставлена армянским лобби под удар искусственно разожженным в 1988 г. карабахским конфликтом, который явно был согласован с внешними врагами России (давайте вспомним визит четы Горбачевых в США и их встречи с армянским лобби Америки) и направлен на развал страны.

Ведь, если страна единая и собирается быть ею и дальше - то какое, в принципе, имеет значение, кому административно подчинена та или иная территория? Но подняв вопрос Нагорного Карабаха и "миацума", армянские националисты по сути дали понять - дни великой державы сочтены. Это также был "сигнал" силам, которые разваливали СССР - "началось". Империя будет "кроиться" по границам национальных образований. Так в конце концов и получилось.

При этом, в разгар "карабахского миацума" были очерчены планы дальнейшего развала уже "остатков" России в виде РФ. Речь идет о подготовленном академиком Сахаровым и его женой, армянской националисткой Еленой Боннэр (Алиханян) планов расчленения России по границам автономий.

"Полигоном" для такого расчленения армянское лобби избрало Грузию. Не случайно Сахаров назвал ее "малой империей" (в представлении разрушителей России любая "империя" выглядит как зло). И в отношение Грузии "тренировка по развалу России" была, как это не парадоксально, осуществлена силами самих русских.

Если Россия и далее поддержит планы армянских националистов по перекройке границ в состоянии, когда у нынешней РФ нет тех сил и возможностей, которые были у Российской империи и СССР - это означает, что сепаратизм бумерангом ударит по самой России. Россию, использовав армянские прецеденты сепаратизма и "миацума", начнут делить по-живому и разрывать на части.

Главным инструментом в планируемом Западом процессе развала России будут как раз те самые "братья" армяне, которые вполне могут организовать для себя на территории РФ "Кубанскую", "Донскую" и Ставропольскую "республики", которые итак уже превратились в армянские вотчины. Примерно так же как в армянскую вотчину уже превратилась грузинская Абхазия, где армян больше, чем самих абхазов.