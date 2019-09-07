Тема жаркой осени не сходит со страниц армянских СМИ. Жаркой в смысле накала политических страстей, а не температуры воздуха.

Недовольство новым правительством с каждым днем растет. В этой ситуации премьер Никол Пашинян демонстрирует странное поведение. Каждый его шаг только усиливает напряженность вместо того, чтобы гасить растущий протест. Премьер ведет свою игру, цель которой - остаться у власти любым путем. Он испробовал практически все пути удержаться на своем посту, но кресло все равно качается.

Светом в конце тоннеля для стремительно теряющего позиции Никола, судя по всему, должна послужить террористическая "Сасна црер", прославившаяся терактом в Ереване в 2016 году, взятием заложников и убийством полицейских.

Когда в начале своего правления Пашинян отпустил на свободу террористов и убийц, у сторонников премьера это вызвало небольшой шок. Не ожидали. Тем временем, террористическая организация преобразилась в партию, начала совершать пропагандистские туры в оккупированный Карабах, приняла участие в выборах и занялась экспортом "бархатной революции". На выходки и экстремистские заявления террористов правительство не реагировало. Почему?

На этот вопрос поможет ответить состоявшаяся на днях встреча Пашиняна с членами "Сасна црер". Официально об этой встрече ничего не сообщалось, вероятно, она должна была остаться в тайне. Однако все тайное рано или поздно становится явным.

Как сообщают армянские СМИ, стали известны подробности встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с членами правления радикальной националистической партии "Сасна црер" Жирайром Сефиляном и Гарегином Чугасзяном для обсуждения "вопросов, представляющих двусторонний интерес".

На официальном сайте премьер-министра Армении нет информации о встрече Пашиняна с лидерами партии "Сасна црер". Сообщения СМИ о встрече подтвердил пресс-секретарь армянского премьера Владимир Карапетян.

"На встрече обсуждались вопросы, представляющие двусторонний интерес. Это одна из многочисленных встреч премьер-министра, и дополнительной информации о ней не будет", - сказал он.

Тем не менее, информация начала просачиваться из различных источников. В беседе с Factor.am Жирайр Сефилян поведал, что на встрече обсудили "беспокоящие нас вопросы в связи с ситуацией в стране".

"Обсудили также проблемы, оставшиеся от прежнего режима. Думаю, мы продолжим диалог. Важно, что мы сообщаем об опасностях, которые видим, и продолжим делать это", - сказал Сефилян. А больше всего беспокоит "Сасна црер" то, что "бывшие готовятся к реваншу".

Чугасзян тоже отписался, сообщив, что представили Николу Пашиняну свою "обеспокоенность" происходящим в стране и подготовкой контрреволюционного реванша.

В целом картина ясна. Она только утверждает во мнении, что террористы были освобождены Пашиняном не случайно и держались им про запас. Экстремистская группировка может очень пригодиться ему жаркой осенью, ведь у Никола фактически нет ударных сил на случай беспорядков. Точнее, нет сил, настолько пораженных психозом, чтобы защищать неудачника.

Общественный и политический деятель Карен Бекарян на своей странице в Facebook написал: "Встречей с "Сасна црер", состоявшейся накануне, Никол Пашинян начал очень опасную игру. Опасную для Армении. Многое теперь будет зависеть от Артура Ванецяна (Глава СНБ), Давида Тонояна (министр обороны) и Зограба Мнацаканяна (глава МИД) - редких государственных деятелей этого правительства. Боже, храни нашу страну!".

"Группа альтернативных проектов" Марине Сукиасян тоже считает, что встреча премьер-министра Пашиняна с лидерами партии "Сасна Црер" была показательным демаршем в отношении силовиков. Встречей с главами группировки, убившей полицейских, совершивших вооруженное нападение на полк ППС в Ереване, Пашинян оскорбляет не только профессиональное, но и человеческое достоинство силовиков и правоохранителей, написала она в соцсетях.

Сукиасян также считает, что встреча Пашиняна с саснацреровцами стала шоком для сознательных слоев общественности. Эти настроения в ближайшие дни распространятся и в рядах парламентской фракции "Мой шаг", в которой есть много достойных людей, уверена она. В сложившейся ситуации, по ее мнению, напрашиваются два вывода - либо поставлена задача деморализовать силовую систему собственного государства, либо есть какие-то новые внутренние процессы, о которых общество пока не знает, и Пашинян в этой ситуации пытается найти новых сторонников и создать новую команду в кратчайшие сроки.

Отметим, партия "Сасна црер" была сформирована на основе одноименной вооруженной группы, пытавшейся совершить переворот в июле 2016 года. 17 июля группа вооруженных людей проникла на территорию полка Патрульно-постовой службы (ППС) полиции Еревана и захватила оружие, а также заложников.

Террористы требовали отставки занимавшего тогда пост президента Сержа Саргсяна и освобождения содержащегося под арестом лидера радикальной оппозиционной организации "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна. Группа в составе 31 человека на протяжении двух недель удерживала здание полка и людей, а 31 июля сдалась властям.

При захвате был убит полковник полиции Артур Ваноян, еще трое полицейских были ранены. 30 июля от руки снайпера был убит служащий войск полиции Юра Тепаносян. Позже в больнице умер раненый при захвате сотрудник полиции Гагик Мкртчян.

Члены группировки были приговорены к различным срокам лишения свободы, однако после прихода к власти Никола Пашиняна основные действующие лица теракта в Ереване были освобождены под залог, ряд лиц был амнистирован. Причем, решение вопроса амнистии преступников Пашинян возложил на родственников убитых полицейских, сбросив при этом с себя ответственность и отведя гнев саснацреровцев. В настоящее время в заключении продолжают оставаться лица, непосредственно виновные в смерти полицейских, но и они, скорее всего, выйдут на свободу. Так называемая партия "Сасна црер" прилагает для этого усилия и даже угрожает властям, требуя освободить мучеников, дескать, убивших прислужников диктатора. Нет сомнений, что на встрече Пашиняна с террористами речь шла и об этом.

Таким образом, страх потерять власть толкает Никола Пашиняна на очередной безумный шаг - кооперацию с террористической группировкой. "Сасна црер" дождалась своего часа. Террористам очень повезло, что премьер оказался бездарным политиком и руководителем. Не устрой Никол кризиса во внешней и внутренней политике, не распугай инвесторов и не усложни пути разрешения карабахского конфликта, против исходящей от террористов угрозы у него была бы мощная заслонка в лице народных масс. Но он не выполнил ни одного обещания и не сумел сделать жизнь армян лучше и теперь оказался в заложниках у террористической группировки, которая одна может заслонить его от жаждущих реванша "бывших".

Кстати, в июле 2016 года Никол Пашинян путался под ногами, пытаясь возглавить беспорядки, но саснацреровцы задвинули его, сказав буквально: а ты иди, иди, мальчик, не мешай...

Зульфугар Ибрагимов