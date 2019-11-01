Издаваемая в России армянская газета "Ноев ковчег", помимо регулярной публикации армянских исторических фальшивок и попыток дезинформировать россиян, периодически публикует списки армян, получивших в России высокое влияние и эффективно проедающих российский бюджет, за исключением учителей, врачей. Правда, список устарел: кого-то уж нет, а где-то уж и новые армяне подпирают. Так что, скоро будет представлена еще не одна "армянская сотня" на российском теле, передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

Итак, "армянская сотня" России - влиятельные и состоятельные:

1. Абрамян Ара Аршавирович

президент ВАК и САР, г. Москва

2. Авакян Грач Саркисович

президент группы компаний "Адамант", г. Москва

3. Аганбегян Рубен Абелович

президент ЗАО "ММВБ", г. Москва

4. Адабашьян Александр Артемович

сценарист, режиссер, актер, г. Москва

5. Адамян Лейла Вагоевна

академик РАМН, гинеколог, г. Москва

6. Азнавурян Карина Борисовна

двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании на шпагах, г. Москва

7. Айрапетян Левон Гургенович

председатель совета директоров ИД "Собеседник", г. Москва

8. Алекян Баграт Гегамович

кардиохирург, академик РАМН, г. Москва

9. Аллегрова (Саркисова) Ирина Александровна

эстрадная певица, народная артистка России, г. Москва

10. Амбарцумян Сергей Александрович

президент концерна "Монарх", г. Москва

11. Ананянц Герман Сергеевич

вице-президент Союза армян России, г. Москва

12. Арзуманян Граат Мамиконович

председатель правления "Трансстройбанка", г. Москва

13. Арутюнов Роман Сергеевич

председатель исполкома московской армянской общины, генерал-майор в отставке, г. Москва

14. Арутюнян Сурен Гургенович

Чрезвычайный и Полномочный Посол, г. Москва

15. Варданян Рубен Карленович

председатель совета директоров ОАО "Российская венчурная компания", г. Москва

16. Варжапетян Артур Размикович

президент компании "Лудинг", г. Москва

17. Вермишева Сэда Константиновна

поэт, публицист, общественный деятель

18. Галоян Седа Вагановна

заслуженный учитель РФ, директор школы №2042, г. Москва

19. Галустян Михаил (Ншан) Сергеевич

шоумен, актер, сценарист, продюсер, г. Сочи

20. Галустьян Оскиан Аршакович

генерал-майор МВД РФ, доктор юридических наук, г. Москва

21. Гарибян Артуш Гришаевич

председатель РНКА Ивановской области и регионального отделения САР, г. Иваново

22. Гарслян Армен Гайосович

председатель совета директоров АО "Метафракс", Пермский край, г. Губаха

23. Геворгян Эдвин Иванович

президент компании "Эдвар Интернешнл", композитор, г. Москва

24. Геворкян Гагик Гургенович

президент ювелирного дома "Эстет", г. Москва

25. Геворкян Татьяна Григорьевна

телеведущая, актриса, журналист, г. Москва

26. Григорян Самвел Самвелович

академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор, г. Москва

27. Гулян Эдуард Карленович

ООО "Инкомстроймаркет", член совета ФАОМ, г. Москва

28. Джазоян Ашот Егишеевич

генеральный секретарь Международной конфедерации журналистских союзов, г. Москва

29. Джигарханян Армен Борисович

артист театра и кино, народный артист СССР, г. Москва

30. Доев Сергей Измаилович

председатель правления АКБ "Банк развития региона", г. Владикавказ

31. Долбакян Эммануил Егиаевич

руководитель региональной общественной организации "Армянское культурно-просветительское общество "Арарат", член совета ФАОМ, г. Москва

32. Енгибарян Роберт Вачаганович

директор Института госуправления МГИМО, доктор юридических наук, г. Москва

33. Есаян Рубен Татевосович

руководитель ГОСНИИ гражданской авиации, Герой России, г. Москва

34. Закарян Гагик Тигранович

президент КБ "Юниаструмбанк", г. Москва

35. Заргарян Игорь Олегович

генеральный директор ОАО "ПЕФ "Союз", член совета ФАОМ, г. Москва

36. Исаакян Степан Исакович

дрессировщик, народный артист АрмССР, г. Москва

37. Кагиян Симон Гарегинович

учредитель общественного движения "Правозащита ХХI век", г. Москва

38. Казарян Армен Араратович

председатель правления ООО "КБ "Анелик.ру"

39. Казарян Артур Левики

председатель Амурского регионального отделения САР, г. Благовещенск

40. Казарян Самвел Григорьевич

генеральный директор издательства "Юнипресс", г. Москва

41. Календжян Сергей Оганович

доктор экономических наук, академик Международной академии организационных наук, декан ВШКУ, г. Москва

42. Камалов Армаис Альбертович

доктор медицинских наук, профессор, завотделом НИИ урологии, г. Москва

43. Карапетян Самвел Саркисович

владелец группы компаний "Ташир", г. Москва

44. Карапетян Шаварш Владимирович

многократный чемпион мира и Европы по подводному плаванию, г. Москва

45. Кеосаян Тигран Эдмондович

кинорежиссер, телеведущий, г. Москва

46. Макеян Грач Оганесович

председатель армянской общины "Севан" в составе САР, г. Сочи

47. Мартиросян Гарик

телеведущий, резидент "Камеди Клаба", г. Москва

48. Меграбян Геворг Григорович

председатель совета директоров ОАО "Александровский машиностроительный завод", Пермский край

49. Меликян Анна Гагиковна

кинорежиссер, г. Москва

50. Микаелян Карен Залибекович

заместитель председателя Национального конгресса западных армян, г. Москва

51. Микоян Серго Анастасович

доктор исторических наук, писатель, г. Москва

52. Мирзоян Гамлет Ашотович

президент ОАО "САТЭКС", писатель, публицист, г. Москва

53. Мкртчян Ашот Наириевич

генеральный директор туристической компании "Виза Конкорд", г. Москва

54. Мовсесян Мовсес

глава епархии Юга России ААЦ, епископ, г. Краснодар

55. Навоян Юрий Людвигович

председатель общественной организации "Российско-армянское сотрудничество", член совета ФАОМ, г. Москва

56. Намин Стас (Анастас Алексеевич Микоян)

композитор, музыкант, создатель рок-группы "Цветы", г. Москва

57. Нахапетян Гор Борисович

управляющий директор компании "Тройка Диалог", г. Москва

58. Нерсисян Езрас

глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии ААЦ, епископ, г. Москва

59. Никогосян Николай Багратович

скульптор, народный художник СССР, г. Москва

60. Оганесян Нерсес Гедеонович

сценарист, кинорежиссер, г. Москва

61. Оганесян Самвел Беникович

президент Оренбурского областного Фонда армянской культуры "Терьян", г. Оренбург

62. Оганесян Юрий Цолакович

физик, академик РАН, г. Москва

63. Оганян Оганес Арменакович

депутат Государственной думы РФ, г. Москва

64. Палакян Валерик Седракович

председатель регионального отделения САР, генеральный директор компании "Универсал", Ярославская область

65. Петросян Владимир Аршакович

заместитель мэра г. Москвы по социальной политике

66. Петросян Михаил Авагимович

зам. председателя регионального отделения САР, г. Сочи

67. Петросян Евгений Ваганович

юморист, народный артист России, г. Москва

68. Пирузян Лев Арамович

академик РАН, г. Москва

69. Погосян Михаил Асланович

генеральный директор ОАО "КБ Сухого", г. Москва

70. Руссо Авраам (Ипджян)

певец, композитор, г. Москва

71. Саакян Хорен Арташесович

генеральный директор ООО "Теплый дом", председатель Союза армян г. Якутска

72. Сагратян Ашот Аристакесович

писатель, переводчик, г. Москва

73. Сардарян Генри Тигранович

президент армянского сообщества МГИМО, г. Москва

74. Саркисян Вагаршак Борисович

председатель регионального отделения Союза армян России по Пермскому краю, г. Пермь

75. Сафарянц Мария Саркисовна

художественный руководитель фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга", г. Санкт-Петербург

76. Саядов Сергей Михайлович

основатель и руководитель Общеармянского культурно-просветительского фонда "Хайазг", г. Ростов-на-Дону

77. Симоньян Маргарита Симоновна

главный редактор телеканала "Russia Today", г. Москва

78. Симонян Никита Павлович

футболист, чемпион Олимпийских игр, заслуженный тренер РФ и СССР, г. Москва

79. Смбатян Армен Багратович

исполнительный директор Фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ, г. Москва

80. Согоян Фридрих Мкртычевич

скульптор, народный художник России, г. Москва

81. Степанян Геннадий Шагорович

президент компании "Стинком", г. Москва

82. Сурмалян Арутюн Арменакович

председатель "нахичеванской"-на-Дону армянской общины, г. Ростов-на-Дону

83. Тавадян Арарат Джаванширович

генеральный директор концерна "Лусине" и генеральный директор отеля "Арарат Парк Хаятт", г. Москва

84. Татоян Араик Гамлетович

председатель регионального отделения САР, г. Омск

85. Татулян Рубен Альбертович

председатель совета директоров ОАО "КОТЭК", пансионат "Весна", г. Сочи

86. Тер-Григорьянц Норат Григорьевич

генерал-лейтенант ВС Советского Союза, г. Москва

87. Тер-Газарянц Георгий Арташесович

Чрезвычайный и Полномочный Посол, вице-президент САР, г. Москва

88. Тер-Ованесян Игорь Арамович

рекордсмен мира, трехкратный чемпион Европы, призер Олимпийских игр, г. Москва

89. Тоноян Армен Сираканович

генеральный директор компании "Прогресс", глава регионального отделения САР, г. Уфа

90. Тосунян Гарегин Ашотович

президент Ассоциации российских банков, г. Москва

91. Франгулян Георгий Вартанович

скульптор, народный художник России, г. Москва

92. Харатьян Дмитрий Вадимович

актер, народный артист России, г. Москва

93. Хачатрян Ашот Мартиросович

президент корпорации "Карен", г. Москва

94. Хачатрян Фрунзик Кярамович

председатель Армянской национально-культурной автономии, г. Новосибирск

95. Чилингаров Артур Николаевич

член Совета Федерации РФ, г. Москва

96. Читипаховян Петр Степанович

президент "Трансстройбанка", г. Москва

97. Чубарьян Александр Оганович

академик РАН, директор Института всеобщей истории РАН, г. Москва

98. Шахазизян Армен Грачикович

генеральный директор компании "Лудинг", г. Москва

99. Шахназаров Карен Георгиевич

кинорежиссер, сценарист, г. Москва

100. Ян Давид Евгеньевич

российский предприниматель, основатель и член совета директоров группы компаний ABBYY