На уходящей неделе, 5 ноября произошло знаковое для региона событие. В Турцию по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс прибыл первый грузовой состав China Railway Express, который отправился из китайского города Шиянь в рамках проекта "Один пояс - один путь". Затем по трансконтинентальному подводному тоннелю "Мармарай" (под проливом Босфор) поезд достиг Европы.

Поезд China Railway Express выехал из китайского города Шиянь, состав из 21 вагона длиной 820 метров везет 42 контейнера. За 12 дней он преодолел около 11,5 тысячи километров, пройдя через 10 стран, и в ближайшее время прибудет в Прагу. "Средний транспортный коридор", который еще называют "железным шелковым путем", проходит по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс и через тоннель Мармарай, соединяющий Европу с Азией. Планируется, что благодаря этому маршруту удастся сократить расходы и время на транспортировку грузов из Китая в Европу.

Это событие уже называют историческим. Открытие нового пути для товаров из Китая в Европу даст толчок развитию экономических связей между странами, положительно скажется на благосостоянии их народов. И речь идет не только об Азербайджане, но и обо всех участниках инициируемых им проектов.

Азербайджанский проект уже не на словах, а на практике встроился в грандиозную китайскую инициативу "Один пояс - один путь", призванную объединить континенты поясом экономического сотрудничества.

Азербайджан, исторически являясь незаменимым пунктом на древнем Шелковом пути, сегодня обозначил свою роль регионального хаба еще четче. Успешный проход китайского состава по коридору БТК можно назвать демонстрацией значимости Азербайджана и как важного узла проекта "Один пояс - один путь", так и значимого партнера Китая. Это событие фактически стало первым практическим результатом реализации инициированного Пекином проекта. Еще продолжаются обсуждения, собираются форумы, проводятся встречи, но первый состав в Европу по новому Шелковому пути уже пошел через Азербайджан.

В последние годы дорожная инфраструктура Азербайджана бурно развивается. Сегодня наша страна способна предоставить большие возможности комфортного транзита для своих партнеров. Это и автомобильная магистраль Север-Юг, и железнодорожная магистраль БТК, соединяющая фактически Запад и Восток. Большое внимание, которое уделяется развитию транспортной инфраструктуры в стране - это стратегически правильный шаг, обозначенный в государственной политике. Азербайджан эффективно использует свое выгодное географическое положение, финансовые возможности, политическую и экономическую стабильность, научный и технический потенциал для превращения в незаменимого партнера мировой державы, коей является Китай.

Роль Китая в системе международных отношений растет, что дает о себе знать в реализации масштабных проектов, дающих выходы на другие регионы и экономические пространства. Проект "Один пояс - один путь" предусматривает вывод китайской продукции на мировые рынки различными маршрутами с целью усиления доминирования Китая в мировой экономике. Один из этих маршрутов в Европу пролегает через Центральную Азию и Южный Кавказ, и главным партнером Пекина на этом маршруте является Азербайджан, обладающий всеми возможностями для продвижения китайского проекта.

Возможности Азербайджана в плане трансрегионального сотрудничества действительно уникальны. И не только по причине его чрезвычайно выгодного географического положения. Наша страна окружена друзьями (за исключением Армении) и союзниками, она проводит стабильную внешнюю и внутреннюю политику, она прогнозируема, что очень важно для инвесторов и партнеров. В этом плане она незаменима, тут с ней не сможет конкурировать ни одна другая страна, расположенная на маршруте древнего Шелкового пути.

Значение развитию отношений с Китаем в Азербайджане придается на самом высоком уровне. С самого появления идеи коридора "Один пояс - один путь" азербайджанская сторона поддержала инициативу и активно продвигает сегодня этот проект. В октябре 2017 года был запущен железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс, который уже рассматривался в качестве составной части проекта "Один пояс, один путь".

Отличную презентацию страны сделал в ходе своего визита в КНР в декабре 2015 года Президент Ильхам Алиев. А в апреле этого года Президент Азербайджана принял участие в работе второго Международного форума сотрудничества "Сотрудничество один пояс, один путь, построение общего светлого будущего". Накануне форума в интервью китайскому агентству Синьхуа Президент Ильхам Алиев высказал убежденность, что в основе транспортных проектов, соединяющих различные страны, лежит геополитика. "Эти проекты оказывают влияние на геополитическую ситуацию, вносят вклад в стабильность и прогнозируемость, создают взаимозависимость. Без соседей мы не можем стать транзитной страной. То есть, это - цепь государств, и мы расположены на пути, который тянется с Востока на Запад и с Севера на Юг. Тем самым мы соединяем континенты и страны и строим еще более прогнозируемое будущее", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Отметим, что именно этим целям служат проекты, инициируемые Азербайджаном. Сегодня наша страна обеспечивает транзитные возможности для все большего количества стран по оси Восток-Запад и Север-Юг.

Как отметил на встрече с Президентом Азербайджана Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, кстати, являющийся инициатором проекта "Один пояс - один путь", Азербайджан - один из главных партнеров по сотрудничеству Китая на пространстве Евразии. Баку - один из тех, кто первым откликнулся и активно участвовал в реализации проекта "Один пояс - один путь". Кроме того, Азербайджан находится на историческом великом Шелковом пути и является естественным партнером по восстановлению этого коридора. Си Цзиньпин также назвал Президента Азербайджана другом Китая, много сделавшим для развития азербайджано-китайских отношений.

Азербайджан внес и продолжает вносить свой вклад в развитие межрегионального сотрудничества. В стране действуют пять современных международных аэропортов, магистраль БТК, автомобильный и железнодорожный коридоры Север-Юг. Созданная инфраструктура имеет большое значение для будущего и Азербайджана, и региона. Для нас это важно с точки зрения и политических очков, и финансов, но самое главное, что наша страна уже превращается в важный узел глобальной торговой сети, становится незаменимым экономическим партнером для ближних и дальних соседей.

А ведь именно экономика, как известно, формирует атмосферу политическую. Потому можно ожидать, что в скором времени слово Баку на международной арене станет еще более весомым.

Лейла Таривердиева