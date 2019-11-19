https://news.day.az/politics/1177075.html Азербайджанские депутаты едут на пленарное заседание ПА СНГ
Азербайджанские депутаты едут на пленарное заседание ПА СНГ
Делегация Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана во главе со спикером Огтаем Асадовым с 20 по 22 ноября будет находиться в Санкт-Петербурге для участия в очередном пленарном заседании Парламентской ассамблеи (ПА) СНГ и ее Совета, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.
В составе делегации депутаты Ханлар Фатиев, Фазаиль Агамалы, Миркязым Кязымов, Бахтияр Алиев, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.
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