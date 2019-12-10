Террористически-националистическая идеологи Армении - это то ружье, которое, согласно классику, рано или поздно обязательно выстрелит. Никол Пашинян думает, что строит новую Армению, всю такую демократическую и европейскую, что темное террористическое прошлое осталось позади.

Да много о чем думает премьер соседней страны по своей наивности и забывает при этом опыт своего гуру - Левона Тер-Петросяна. Будучи президентом, Тер-Петросян запретил деятельность "Дашнакцутюн" на территории Армении как представляющую угрозу для государства. Потому что понял - традиции террора в армянской идеологии живы и будут жить, и единственный способ держать их на расстоянии - запретить. Хотя и это не особо помогает.

В июне этого года руководимый Тер-Петросяном "Армянский национальный конгресс" выступил с заявлением, в котором выразил опасения в связи с усилением террористической деятельности печально известной партии "Дашнакцутюн". Конгресс обратил внимание властей на то, что дашнаки прямым текстом заявили, что снова выбрали терроризм методом политической борьбы и объявили самосуд над теми, чьи взгляды отличаются от их взглядов, а ценности - от их ценностей.

В советские годы террористическая "Дашнакцутюн" была под запретом и подвизалась в диаспоре. После обретения независимости дашнаки на какое-то время объявились на политическом поле, но были запрещены. Однако пришедший к власти карабахский клан, проповедующий идеологию нациста Нжде и сам исповедующий террор, вернул "Дашнакцутюн" в правовое поле и даже выбрал террористов себе в политические партнеры.

Неловкий политик Пашинян, придя к власти, удалил дашнаков, лишив должностей и привилегий, и думал, что решил проблему. Сам бывший оппозиционер, что бы он ни болтал сегодня с трибун ради популизма, сохранения власти и просто от страха, судя по его прежним заявлениям и шагам, далек от агрессивного национализма. Он даже делал на первых порах какие-то попытки изменить пагубную для Армении тенденцию. Но ничего не вышло - пропаганда слишком въелась в сознание народа. И вот теперь, по информации армянских СМИ, террористы объявили премьер-министру партизанскую войну.

Как заявил в парламенте депутат Арман Бабаджанян, в "Дашнакцутюн" распространен внутренний циркуляр о ведении партизанских боев против государства.

"Эта сила известна своими террористическими действиями в первые годы независимости Армении. Сейчас же эта сила решила начать партизанскую борьбу против государства и отдельных структур власти. Мы прекрасно знаем, чем занимался проводящий это заседание Грант Маргарян (член Бюро АРФД) в начале 1990-х годов. Он перевозил наркотики, а процессом руководил Давид Шахназарян (экс-глава МНБ 1994-1995 гг. - ред.), который сейчас присоединился к той же группировке. Не нужно забывать, о чем были дела "Дро" и "31" и какое отношение имели участники теракта 27 октября к этой структуре (главарь террористов ранее состоял в АРФД)", - сказал Бабаджанян.

А что, кто-то ожидал иного развития событий? Когда в фундамент самого образования под названием Армения заложен террор, когда политика и союзной республики, и независимой страны всегда, во все времена и при любых режимах подразумевала террористические принципы, иного ждать не следует. Наши соседи не хотят признавать, но своим появлением на карте региона Армения обязана террористам и шовинистам. Это государство создавалось силой террора, с того же оно начало свою независимость, потопив в крови невинных жертв азербайджанский Карабах. Большая ошибка полагать, что вытеснение из активной политики карабахского клана что-то изменит.

Чтобы избавиться от дашнакской угрозы, следует начать с самых глубин армянской националистической идеологии, полной ненависти и агрессии. Вычистить эту, пардон, помойку, провести там полную дезинфекцию и начать формировать идейную базу армянской государственности с чистого листа.

У Тер-Петросяна в начале 90-х был шанс это сделать, но он побоялся им воспользоваться, столкнувшись с тем самым мощным террористически-националистическим противодействием. У Пашиняна таких шансов было гораздо меньше, но они все же были в первую пару месяцев после апрельского переворота, когда народ еще прислушивался к нему. Пашинян их упустил, и более того, по глупости высвободил другую серьезную террористическую силу - "Сасна црер", которая тоже сегодня уже грозит ему. Он по все той же глупости и наивности рассчитывал использовать экстремистов против политических противников, а те взяли и ушли в "свободное плавание" и теперь шантажируют его же, своего избавителя.

Наверное, дашнаки были более безопасны, пока сидели в парламенте и возглавляли министерства. Ныне они снова начинают "плодиться" в диаспоре, где правительство Пашиняна и без того не пользуется популярностью.

Одним словом, в Армении все встает на свои места. Хотел Пашинян как лучше, а получилось как всегда.

Зульфугар Ибрагимов