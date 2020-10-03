Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации еще несколько сел

Сегодня азербайджанская армия освободила села Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей и Гуйджак Джебраильского района и Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района. Карабах - это Азербайджан!.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев написал на своей официальной странице в Twitter.