Азербайджанская армия внесла поправки в экономическую карту региона

То, что прежнее деление Азербайджана на экономические районы не отвечает вызовам времени, было ясно еще задолго до 44-дневной войны.

Об этом сказал в беседе с Day.Az экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов, комментируя указ Президента Ильхама Алиева о новом делении Азербайджана на экономические районы.

Напомним, что 7 июля глава государства подписал указ "О новом делении экономических районов в Азербайджанской Республике". Согласно указу, в республике образуются 14 экономических районов. Среди них - Карабахский ЭР и впервые созданный Восточно-Зангезурский.

Продолжая свою мысль, экономист отметил, что необходимость пересмотра деления на ЭР назрела уже давно. В этом контексте ожидалось, что экономическое территориальное деление Азербайджана будет структурировано в новом формате. Но победоносная война внесла свои и ощутимые изменения с точки зрения геополитических и экономических реалий. Реалий не только Азербайджана, но и региона в целом.

"Новый формат отвечает тем вызовам, которые формируются как внутри страны, так и за ее пределами. Дело в том, что долгие годы нефтяная стратегия была превалирующей в экономической политике страны. Это касалось, в том числе регионального разреза экономического управления. Мы видели, что приоритетом в качестве драйвера экономического развития был нефтяной сектор. В новых условиях наша страна не могла остаться в стороне, и развитие ненефтяного сектора как для внутреннего, так и для внешнего рынка превратилось в приоритет. Это, в свою очередь, диктует адекватное размещение производительных сил общества. И, конечно же, сегодня нашей стране необходим экономический формат управления, основанный на стратегическом планировании и правильном размещении производительных сил общества. Поэтому экономическое районирование должно быть более четко направлено на создание мощных индустриальных районов внутри страны, чтобы в их рамках формировались бы соответствующие кластеры, центры развития, куда были бы направлены людские и материальные ресурсы, инвестиционные потоки. Необходимо формирование мощного финансового кулака, чтобы в региональном разрезе стало возможным формирование инвестиционных потоков на индустриализацию, развитие высокотехнологичных секторов экономики", - сказал Эльшад Мамедов.

По мнению экономиста, формат нового районирования в целом полностью адекватен и отвечает требованиям времени. И, конечно же, итоги 44-дневной войны породили потребность в возвращении освобожденных от армянской оккупации территорий в экономику Азербайджана. Поэтому необходима соответствующая политика по правильному размещению производительных сил общества на освобожденных от оккупации территориях. Вместе с тем, необходимо размещение там инвестиционных потоков, превращение этих регионов в одно и ключевых звеньев экономического развития страны, подчеркнул наш собеседник.

Формат районирования, веденный последним Указом Президента страны, отличается от прежнего по многим параметрам, считает экономист. В первую очередь, отметил он, следует сделать акцент на увеличении числа экономических районов и на сосредоточении по конкретным целевым фокусам развития. Скажем, если речь идет о Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах, их дифференциации, то здесь мы фактически наблюдаем адекватную реакцию на те вызовы, которые имеются в регионе.

"Восточно-Зангезурский ЭР будет означать, на мой взгляд, центр развития горнорудной промышленности. Кроме того, по нему в будущем будет обеспечена связь с Нахчыванской АР. Мы знаем, что связь с НАР очень важна, и в этом смысле через Восточно-Зангезурский район можно будет обеспечить полноформатную связь остальной части Азербайджана с автономией. Вместе с тем, перспективна здесь мощная кластеризация с точки зрения обрабатывающей промышленности, которая может дать очень хорошие результаты.

По Карабахскому району тоже имеются весьма неплохие перспективы с точки зрения агропромышленного комплекса. Мы видим, что и в западной части страны идет фокусирование экономической активности по целому ряду направлений.

Хотел бы отметить, что наряду с усилением роли регионов все же Бакинский экономический район как отдельная структурная единица будет продолжать иметь крайне важное значение в плане экономического роста. Если мы говорим о постепенной утере нефтью роли ключевого энергоносителя, это не означает, что нефтеперерабатывающий сектор у нас должен остаться за пределами внимания. Нефтепереработка, инвестиции в эту сферу, возможности производства более высокотехнологичной продукции, продукции с более высокой добавленной стоимостью будут в центре внимания.

Еще раз хочу повторить - новое районирование отвечает всем вызовам, которые складываются как в регионе, так и в нашей стране", - резюмировал Эльшад Мамедов.

Лейла Таривердиева