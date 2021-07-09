В Джебраиле обнаружены фосфорные боеприпасы

На основании обращения Государственной пограничной службы (ГПС), с 3 июля 2021 года Агентство Азербайджана по разминированию начало работы по очистке бывшего склада боеприпасов на территории Джебраильского района.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Агентстве, в ходе проводимых специалистами ведомства операций по очистке территории было обнаружено 157 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ), 1185 снарядов разного калибра, 5 килограммов взрывчатки (тротил) и 17 фосфорных снарядов для 82-мм миномета.