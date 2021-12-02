Роман о преступлениях: сумеет ли Армения честно посмотреть в зеркало?

В Армении продолжают искать главного виновного в поражении в 44-дневной войне. Оппозиция, в основном состоящая из представителей прежней власти, а именно из сторонников второго и третьего президентов РА Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, винит во всем нынешнее руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна. К этому хору присоединились и карабахские сепаратисты, и прочие проходимцы, для которых оккупация наших земель открыла невероятные возможности для личного обогащения.

Об этом, называя вещи своими именами и оправдываясь за поражение в войне, которую именно Пашинян сделал неминуемой, говорят и адепты нынешней армянской власти. Они утверждают, что "все уже украдено до нас", объясняя данным фактом не только поражение Армении в 44-дневной войне, но и все ее нынешние проблемы на внешнеполитической арене, в экономике и в вопросе сокращения населения РА.

Одним из тех, кто чаще и громче всех призывает армянской общество взглянуть правде в глаза, вспомнить прошлое, чтобы дать объективную оценку настоящему, является блоггер Роман Багдасарян. Именно он, по окончании 44-дневной войны, озвучил факты, говорившие о чудовищных масштабах коррупции и лжи в РА в период президентства Сержа Саргсяна.

Он рассказывал, как примитивно прежняя власть врала своему народу о масштабах поражения в четырехдневной апрельской войне 2016 года. Он сообщал о том, как позорно себя вели многие лидеры армянской диаспоры в разных странах мира, как бесследно исчезали миллионы долларов, собранные проживающими в разных странах мира армянами для помощи армянской армии в ходе 44-дневной войны.

Он же напоминал о том, что многие из тех, кто громче всех ныне кричит о важности военного реванша, в период 44-дневной войны благополучно отсиделись дома. А буквально на днях Роман Багдасарян прошелся по Гургену Мартиросяну, более известному как "архиепископ Паргев", который выдавал себя за предводителя самопровозглашенной "арцахской" епархии ААЦ.

"Обсуждайте себя, своих священников. Обсуждайте отца Паргева, который, как только закончилась война, убежал из Карабаха. Разве вы не святой отец? Куда ты убежал? Вы сами задумайтесь: святой отец сбежал из Карабаха, бросил "арцахцев". А когда в 1992 году взяли Шушу, отец Паргев принимал решение, кому отдать шушинские квартиры. Да кто ты такой? Как ты, святой отец, можешь залезать в азербайджанские квартиры и раздавать их направо и налево? Раздавать азербайджанские квартиры по своему велению. Этому двухкомнатная, тому трехкомнатная. Разве святой отец может трогать квартиры, где смеялись азербайджанские дети, где женщина рожала своего ребенка. Почему ты этим занимался? Мы должны говорить правду. Мы не собираемся воевать с Азербайджаном только для того, чтобы карабахские генералы разбогатели. Я просто хочу напомнить, что когда азербайджанцы шли на Гадрут, армянские военные, и это сказал сам Арцрун Ованнисян, занимались мародерством, грабили свои собственные дома. Понятно это вам?", - сказал Багдасарян.

Но это было не все. Багдасарян обвинил сепаратистический режим в Карабахе в расстреле армянских солдат в ходе 44-дневной войны. Да, именно так. В ходе прямой трансляции в социальных сетях он открыто и четко сказал, что во время второй карабахской войны офицеры и т.н. "генералы" сепаратистов совершали убийства и давали приказы, в ходе выполнения которых были убиты тысячи армянских солдат.

В частности, по его словам, только в направлении Суговушана в результате преступных действий были убиты 250 армянских военнослужащих. В ответ на запрос издания в прокуратуре Армении сообщили, что в данном видеоролике Багдасаряном представлены сведения о преступлении. Исходя из этого, было решено передать материал в СНБ для дальнейшего обсуждения.

Чем все это закончится, сказать сложно, но есть же конкретные факты приковывания армянских военнослужащих наручниками к рулям транспортных средств. Это делали не азербайджанцы. Это делали армянские же командиры, дабы удержать своих солдат от бегства с поля боя. В бакинском Парке военных трофеев есть такие транспортные средства, захваченные в качестве трофеев.

Да, в итоге число дезертиров в армянской армии достигло шокирующей цифры в 10.000 человек. И это говорит о том, какие в реальности настроения царили в армянской армии, что творили армянские офицеры! И армянскому обществу еще придется дать самому себе ответ на вопрос о том, почему в их армии царили такие настроения. А ведь есть еще и куча трупов с пулевыми ранениями в спину. Да, это армяне стреляли по армянам. Многократно.

По чьему приказу - предстоит выяснить. А в целом, в Армении еще очень долго будет звучать шокирующая правда о преступлениях, совершенных до, и в ходе 44-дневной войны теми, кто возвел себя на Олимп, кто был никем и стал всем, кто совершил прыжок из грязи в князи, став долларовым миллионером на крови азербайджанского и армянского народов. И от того, будут ли наказаны все эти преступники, зависит одна простая вещь - какой будет сама Армения в будущем.

Акпер Гасанов