https://news.day.az/politics/1485329.html ОИС осудила нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
ОИС осудила нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) осудил жестокое и неприемлемое нападение радикальных религиозных групп на посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 4 августа 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на заявление ОИС.
"Войдя в здание посольства, члены группы совершили акт вандализма, подняли религиозные флаги и выкрикивали на балконе здания радикальные религиозные лозунги. Это подрывает принцип неприкосновенности дипломатических помещений. Генеральный секретариат призывает к тщательному расследованию инцидента", - говорится в заявлении.
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