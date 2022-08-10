Азербайджан - сторонник формирования нормальных отношений с соседними странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с министром иностранных дел Алжира Рамтаном Ламамрой.

Глава МИД отметил, что произошло возвращение первых вынужденных переселенцев в село Агалы Зангиланского района. Это начало первого этапа "Большого возвращения".

"Я проинформировал своего коллегу о работах по реконструкции, о возвращении бывших вынужденных переселенцев в Карабах, а также о продолжающихся процессах между Азербайджаном и Арменией, в том числе неконструктивной политике армянской стороны", - добавил Байрамов.