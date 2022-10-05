Агдам, разрушавшийся армянскими оккупантами почти 30 лет, вступает в новую жизнь

Источник: Агентство международной информации Trend

Начинается новый этап в истории Агдама, освобожденного от армянской оккупации азербайджанской армией под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Количество преступлений, разрушений, совершенных армянами на наших территориях в период оккупации, неисчислимо. Но среди всего этого особую душевную боль вызывает вид Агдама, превращенного оккупантами в руины. Агдам был до оккупации центральным городом региона. Иностранные дипломаты, путешественники и все остальные, кто посетил руины города, называли его "городом духов", "Хиросимой Кавказа". И это не случайно, ведь там в буквальном смысле не осталось камня на камне, армяне украли и продали даже камни разрушенного ими города.

После того, как на эти земли вернулись их истинные хозяева, все начало меняться. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, главной целью является восстановление территорий, освобожденных от оккупации.

Азербайджан восстанавливает и отстраивает свои территории, пострадавшие от армянского вандализма, за счет собственных сил и средств.

Работа, проделанная в Агдаме менее чем за два года:

- завершено строительство подстанций "Агдам-1" и "Агдам-2"

- продолжается строительство Агдамского промышленного парка

- в селе Эйвазханбейли Агдамского района продолжается строительство Центра племенного коневодства

- идет строительство сел Хыдырлы, Кенгерли и Сарыджалы Агдамского района

- продолжается строительство внутренней дорожно-коммуникационной сети города Агдам

- идет строительство гостиницы City Hotel Agdam

- во дворце Панахали хана и комплексе Имарет ведутся ремонтно-восстановительные работы

- открылся памятник Хуршидбану Натаван

- ведется строительство жилого квартала на 470 квартир

- продолжается строительство железнодорожного и автовокзального комплекса города

- идет строительство автодороги Барда-Агдам

- восстанавливается Джума-мечеть

- строится Центральная городская больница Агдама на 210 коек

- строится здание школы № 1.

Конечно, все перечисленное является только частью работ, проводимых в Агдаме. В прошлом году был утвержден Генеральный план города, и все работы ведутся в соответствии с планом. В Агдаме планируется проживание 100 тысяч жителей, предусмотрено строительство 1 750 частных домов и 23 тысяч квартир. Министерство науки и образования Азербайджана представило проект строительства 15 школ в Агдаме. Здесь также предусматривается создание Карабахского университета.

В соответствии с принципом "умного" города водоснабжение, электроснабжение, социальная инфраструктура создаются таким образом, чтобы школы, больницы и другие необходимые объекты были в шаговой доступности для жителей. Как того требует концепция "умного" города, все элементы города будут частью единой системы.

И эта работа проводится не только в Агдаме, восстанавливаются и другие освобожденные земли страны. Экономическая и политическая мощь Азербайджана позволяет успешно реализовать все проекты.

Сегодня произошло очередное важное событие. В Агдаме, в котором оккупанты не оставили камня на камне, начал работу Азербайджанский национальный градостроительный форум. Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия форума.

В мероприятии, осуществляемом в результате тесного сотрудничества между Азербайджаном и Программой ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT), приняли участие более 130 делегаций из 44 зарубежных стран. Участие большого количества гостей в форуме свидетельствует о том, что существует большой интерес к сфере градостроительства Азербайджана.

В 44-дневной Отечественной войне азербайджанская армия поразила весь мир своей боевой подготовкой, тактикой. Историческая победа Азербайджана изучается в военных школах ведущих стран мира. Сейчас Азербайджан вновь в центре внимания всего мира. На этот раз вызывает большой интерес созидательная деятельность страны, проводимая в постконфликтный период.