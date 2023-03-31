https://news.day.az/politics/1551224.html Армения до сих пор отказывается предоставить точные карты заминированных территорий - Сабина Алиева
Армения до сих пор отказывается предоставить точные карты заминированных территорий - Сабина Алиева
Армения до сих пор отказывается предоставить точные карты заминированных территорий.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на проходящей в Губе конференции "Правовые аспекты преступлений этнической чистки и геноцида в контексте исторических фактов", посвященной 31 марта - Дню геноцида азербайджанцев.
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