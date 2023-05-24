ПА ОБСЕ заинтересована в мире на Южном Кавказе

Парламентская ассамблея ОБСЕ работает над обеспечением мира на Южном Кавказе.

Как сообщили Day.Az в среду в МИД Азербайджана, об этом 24 мая на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказала президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт, прибывшая в нашу страну с делегацией для участия в международной конференции в Баку на тему "Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством зеленой экономики, транспортной координации и устойчивого развития".

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