Агдам принимает конференцию по разминированию

В Агдаме начала работу 2-я Международная гуманитарная конференция по разминированию на тему "Борьба с минной угрозой - путь к устойчивому развитию".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, конференция, проходящая в Агдамском конференц-центре, проводится при совместной организации Агентства Азербайджана по разминированию и ООН.

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