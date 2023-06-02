Закир Гасанов обсудил с замминистра обороны США ситуацию в регионе

2 июня состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с заместителем министра обороны США по политическим вопросам Колином Колом, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Стороны провели подробный обмен мнениями о связях между нашими странами, ситуации в регионе и вопросах безопасности.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества между двумя странами.