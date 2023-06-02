https://news.day.az/politics/1570104.html Закир Гасанов обсудил с замминистра обороны США ситуацию в регионе
Закир Гасанов обсудил с замминистра обороны США ситуацию в регионе
2 июня состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с заместителем министра обороны США по политическим вопросам Колином Колом, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Стороны провели подробный обмен мнениями о связях между нашими странами, ситуации в регионе и вопросах безопасности.
В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества между двумя странами.
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