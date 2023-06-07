Член турецкого парламента призывает Армению вернуться к реальности

Армения должна примириться с истиной, вернуться к реальности.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал 75-й президент Генеральной Ассамблеи ООН, бывший министр Турции по делам ЕС, член турецкого парламента Волкан Бозкыр во время выступления в Шуше на международном мероприятии на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал".

"Есть ряд аспектов, вопросов, связанных с возрождением, развитием Карабаха, и Азербайджан очень быстро проводит работу в этом направлении. Имеется также другой вопрос - мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Реальность такова, что Армения оккупировала земли Азербайджана. Азербайджан освободил свои земли, однако Армения не может смириться с этим фактом. Думаю, Армения должна вернуться к реальности. Азербайджан стал одним из сильных государств мира, он занимает важное место в мире с точки зрения обеспечения энергетической безопасности. Турция всегда была и будет рядом с Азербайджаном", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Шуше при организации Международного центра Низами Гянджеви проходит международное мероприятие на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал".

В мероприятии принимают участие до 30 бывших глав государств и правительств. Первый день двухдневного мероприятия пройдет в Шуше, а второй - в Гяндже.