https://news.day.az/politics/1580799.html Верю, что российские миротворцы покинут Карабах в 2025 году - Эрдоган
Верю, что российские миротворцы покинут Карабах в 2025 году - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские миротворцы остаются в местах своей дислокации в Карабахском регионе Азербайджана до 2025 года, передает в среду Day.Az.
"Верю, что Россия останется верна своим обязательствам в рамках достигнутых договорённостей, а миротворцы покинут территорию в 2025 году",- сказал он на пресс конференции по итогам саммита НАТО.
Отметим, что российский миротворческий контингент был дислоцирован на части азербайджанских территорий в соответствии с трехсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года.
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