«Освобождающие» Лачинскую дорогу сами нуждаются в освобождении

Армянская полиция не пустила радикально настроенных армян к ППП Лачин.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, поход, который начался в Ереване дошел до села Корнидзор, который находится близ границы.

Местные СМИ отмечают, что дальнейшее движение группы было "заблокировано" армянской полицией.

Таким образом, получилась комичная ситуация. "Освободителей" Лачинской дороги необходимо освобождать самих.

Отметим, что вчера эта группа людей дала Азербайджану и Пашиняну два часа для того, чтобы выполнить их требования. В противном случае они угрожали открыть дорогу силовыми методами.