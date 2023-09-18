https://news.day.az/politics/1598687.html Автомобили Красного Креста с продовольственным грузом движутся в сторону Ханкенди - ФОТО
Автомобили Красного Креста с продовольственным грузом движутся в сторону Ханкенди - ФОТО
1 грузовой и 2 легковых автомобиля, принадлежащие Международному Комитету Красного Креста (МККК), уже въехали на территорию освобожденного от оккупации Агдамского района.
Как сообщает карабахское бюро Trend, автомобили с продовольственным грузом будут проезжать в Ханкенди по дороге Агдам-Ханкенди.
Отметим, что помимо Лачинской дороги достигнута договоренность об использовании дороги Агдам-Ханкенди для доставки грузов в Карабах.
Груз будет перевозиться автотранспортом МККК. Таким образом, МККК сегодня доставит продовольственный груз армянским жителям, проживающим в Карабахе, по дорогам Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди.
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