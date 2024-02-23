https://news.day.az/politics/1639788.html В Агдамском районе обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы - ВИДЕО
В Агдамском районе обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы - ВИДЕО
В ходе осмотра территории в Карабахском регионе Азербайджана в Агдамском районе были обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы.
Об этом в пятницу Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
"Артиллерийские снаряды различного калибра, ручные гранаты и другие боеприпасы, обнаруженные инженерно-саперными подразделениями армии Азербайджана, были изъяты с соблюдением мер безопасности.
Продолжаются мероприятия по очистке освобожденных от окупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.
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