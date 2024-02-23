В Агдамском районе обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы

В ходе осмотра территории в Карабахском регионе Азербайджана в Агдамском районе были обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

"Артиллерийские снаряды различного калибра, ручные гранаты и другие боеприпасы, обнаруженные инженерно-саперными подразделениями армии Азербайджана, были изъяты с соблюдением мер безопасности.

Продолжаются мероприятия по очистке освобожденных от окупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!