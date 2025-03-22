Де Ваал рассмешил дешевой статейкой о Пашиняне

Автор: Мехти Ахмедзаде

В последнее время согласование всех пунктов мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией остаётся в центре внимания международного сообщества. Правда не с той стороны, как это должно было быть. Инициатором мирного договора был именно Азербайджан, однако почему-то многие пытаются представить, будто весь прогресс в переговорах между Баку и Ереваном - это "исключительная заслуга Никола Пашиняна".

Здравому человеку подобная риторика сразу покажется абсурдной, ведь все помнят, как именно Воваевич орал про то, как "Карабах - это Армения и точка", плясал в пьяном угаре на Джыдыр дюзю и загнал в тупик весь переговорный процесс. Чаша терпения Азербайджана, естественно, была не бесконечной и после очередной крупной провокации армянской стороны, началась Вторая Карабахская война, длившаяся 44-дня. В тот период мы освободили свои исторические земли от армянской оккупации, а затем, в 2023-м году, после успешных контртеррористических мероприятий против неугомонной военной хунты, заседавшей в Ханкенди, наша страна восстановила свой суверенитет.

Все это время именно Баку предлагал Еревану, что важно подписать мирный договор, так как конфликт остался позади, и необходимо открыть коммуникации, в частности, Зангезурский коридор. В Армении, конечно же, тянут резину до последнего - 15 пунктов договора удалось согласовать только на днях, а коридор пока не открыт. В Азербайджане к тому же указали на главную проблему, которая будет мешать крепкому миру в регионе - Конституцию Армении. В ней, как известно, закреплены территориальные претензии к нашей стране и, учитывая реваншистские настроения, нет гарантий, что армянская сторона завтра не захочет вновь разжечь конфликт и войну.

Вполне разумные и логичные требования не так ли? Но на Западе полностью забыли про мирные инициативы Баку. Там, в частности во Франции, каждый день то и дело твердят, что вся заслуга у Еревана.

Если суммировать коротко, то "какой же Пашинян молодец, сумел успокоить агрессивный Баку и добился прогресса". Идиотизм чистой воды, но к нему подключился теперь и Томас де Ваал, который в последние годы уничтожил свою репутацию в обмен на армянские подачки.

В своей недавней статье он отметил, что "значительный прогресс в этом процессе достигается благодаря настойчивости премьер-министра Армении Никола Пашиняна".

"Баку ставит большое предварительное условие для окончательного заключения мирного соглашения, настаивая на том, что оно может быть подписано только после того, как Армения внесет изменения в свою Конституцию.... Вопрос в том, что сам Пашинян хочет новую Конституцию после следующих парламентских выборов, которые должны состояться в 2026 году. Чем сильнее Баку будет давить на вопрос Конституции, тем сложнее станет этот вопрос", - отметил он в своей статье.

Какая настойчивость? Настойчивый человек. который хочет, как он утверждает, мира, сразу сел бы, изменил бы Конституцию, ибо претензии к ней, напоминаем, разумные. А затем состоялось бы подписание мирного договора. Воваевич этого не делает. Он тянет резину.

Как сообщили накануне армянские СМИ, Пашинян прямо заявил, что референдум пройдет не раньше 2027 года.

"С 2018 года в нашей стране идет дискурс о новой Конституции, и мы предложим нашему народу новую Конституцию в 2027 году. Есть мнения, что ее стоит провести в 2026 году вместе с парламентскими выборами. Я хочу подчеркнуть, что это исключительно наша внутренняя повестка", - сказал варчапет.

2027, господин де Ваал. Настойчивость говорите? Ну-ну.

Как можно говорить о настойчивости Никола Пашиняна, если мы наблюдаем то, что наблюдаем. Сейчас он продолжает ту же тактику откладывания на потом, при том, что конституционный референдум является ключевым фактором для установления прочного мира. Но Ереван просто финтит ушами и изворачивается.

Напомним, что согласно действующей редакции, в Конституции Армении содержатся территориальные претензии к Карабаху, что является серьезным препятствием для подписания мирного договора. Автор статьи называет это "большим" условием, но это основополагающий фактор, без выполнения которого мирный договор рискует остаться лишь формальностью, которую Ереван может аннулировать через Конституционный суд. Есть еще и неугасающий реваншизм, сторонники которого все ждут момента для новой, никому ненужной войны.

Армянская сторона неоднократно срывала запланированные встречи и переговоры, постоянно затягивала мирный процесс, устраивала провокации. И это неоспоримый факт. Если Пашинян действительно "настойчивый", и намерен продемонстрировать готовность к миру, ему необходимо уже сейчас, сегодня предпринять конкретные шаги, а не откладывать до 2027 года.

Пока Армения сознательно блокирует мирные инициативы, стабильность в регионе так и будет оставаться под вопросом. Думать надо, шевелить извилинами, когда пишете, господин де Ваал.