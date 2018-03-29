БДИПЧ ОБСЕ распространило промежуточный отчет по предстоящим в Азербайджане президентским выборам

29 марта 2018 18:01

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ опубликовало промежуточный отчет по президентским выборам в Азербайджане, которые состоятся 11 апреля 2018 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, отчет размещен на сайте организации.

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