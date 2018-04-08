Азад Рагимов: Азербайджан имеет мощный спортивный потенциал для проведения состязаний международного уровня - ИНТЕРВЬЮ

Эксклюзивное интервью Day.Az с министром молодежи и спорта Азербайджана Азадом Рагимовым.

Сегодняшний Азербайджан - одна из развитых стран региона, обладающая мощным спортивным потенциалом, который всесторонне поддерживается на уровне государства.

Несомненно, наглядным показателем государственной политики, направленной на усиление и развитие спорта, стали грандиозные спортивные мероприятия, проведенные за последние годы.

Всестороннее развитие молодежи и спорта - одно из ключевых направлений государственной политики Азербайджана. Наглядным показателем этого был минувший 2017 год, насыщенный спортивными мероприятиями международного значения. За этот период было проведено 219 соревнований, из которых 55 - международного значения.

Главным событием прошлого года в спортивной жизни Азербайджана стало проведение в Баку четвертых Игр исламской солидарности. Это были вторые крупные и мультиспортивные соревнования после первых Европейских игр, которые были проведены на высочайшем уровне.

Наряду с этим состоялась вторая гонка Гран-при Баку Формулы-1, женский чемпионат Европы по волейболу.

Должен сказать, что азербайджанские спортсмены достойно представляют нашу страну на международной арене, демонстрируют большие успехи на чемпионатах Европы и мира. Этот факт заслуживает большого внимания.

Примечательно, что в Азербайджане уделяется особое внимание развитию молодежной политики. В этих целях проводятся различные мероприятия, в том числе познавательного характера.

К примеру, в Баку для государственных служащих в сфере молодежной политики, а также для участников молодежных организаций был проведен второй по счету семинар на тему "Инновативные методы управления в организации работ с молодежью". Семинар был организован министерством молодежи и спорта Азербайджана совместно с Парижским университетом Сорбонна. Думаю, что мероприятия такого характера и уровня необходимо проводить периодически, поскольку они положительно отражаются на развитии мировоззрения нашей молодежи.

Развитие молодежной сферы стало одним из ключевых направлений государственной политики Азербайджана буквально сразу после восстановления независимости страны. Учитывая, что 25 процентов населения Азербайджана составляет молодежь, это крайне необходимо.

В этом контексте принятие молодежной программы, охватывающей 2017-2020 годы и направленной на поддержку молодежи на международном уровне и участие в международных платформах, особенно актуально.

Азербайджан имеет связи с 65 странами в сфере молодежи и спорта, а национальные молодежные организации являются членами более 30 молодежных международных организаций. И это одна из причин того, что Азербайджан является одним из наиболее известных и передовых государств в сфере работы с молодежью. Азербайджан выступает с интересными проектами и инициативами в Европе и мире, поэтому не удивительно, что в сфере работы с молодежью наша страна является одной из лидирующих.

Считаю, что одним из показателей государственной политики страны является открытие олимпийских спортивных комплексов. В ближайшее время запланировано ввести в эксплуатацию олимпийские спортивные комплексы в Бейлагане и Лянкяране, спортивные залы в поселке Бузовна в Баку, а также шахматную школу в Ени Гюнешли. В дальнейшем ожидается ввод в эксплуатацию олимпийских спортивных комплексов в Тертере и Геранбое, Ярдымлы и Нефтчале.

На мой взгляд, это очень важные задачи, предусмотренные на уровне государства.

Помимо этого, предусмотрено строительство домов молодежи в регионах. В рамках программы социально-экономического развития регионов на балансе министерства молодежи и спорта находится 15 домов молодежи. В целом, до сегодняшнего дня уже сдано в эксплуатацию 40 домов молодежи.

Все эти факты свидетельствуют о том, что поддержка молодежи и спорта является одним из приоритетов государственной политики Азербайджана.

В скором будущем в столице Азербайджана пройдет Европейский олимпийский фестиваль молодежи. И, кстати, контракт на его проведение в 2019 году в Баку уже подписали Генеральная ассамблея Европейского олимпийского комитета и министерство молодежи и спорта.

Одним словом, планов много, и я уверен, что благодаря всесторонней поддержке государства, все предусмотренные задачи, стоящие перед спортивной и молодежной политикой Азербайджана, будут выполнены на самом высоком уровне.

Азербайджан имеет мощный спортивный потенциал для проведения новых игр международного уровня, уверен что предстоящая гонка Формулы-1 пройдет в Баку на высочайшем уровне.

Матанат Насибова