В Баку пройдет еще один Глобальный форум - ФОТО

4 апреля 2018 12:32

В среду в Баку был подписан меморандум о проведении Глобального форума молодых лидеров специального олимпийского движения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии подписания приняли участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов, президент Специального Олимпийского комитета Европы/Евразии Девид Евангелиста, президент Специального Олимпийского комитета Азербайджана Шахин Алиев, депутаты и другие лица.

Выступая на церемонии подписания, Азад Рагимов сказал, что Азербайджан признан в мире как спортивная страна. "С гордостью хочу объявить, что 24-28 сентября 2018 года в Баку пройдет Глобальный форум молодых лидеров специального олимпийского движения", - сказал он.

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