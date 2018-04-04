В Баку пройдет еще один Глобальный форум - ФОТО
4 апреля 2018 12:32 132
В среду в Баку был подписан меморандум о проведении Глобального форума молодых лидеров специального олимпийского движения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В церемонии подписания приняли участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов, президент Специального Олимпийского комитета Европы/Евразии Девид Евангелиста, президент Специального Олимпийского комитета Азербайджана Шахин Алиев, депутаты и другие лица.
Выступая на церемонии подписания, Азад Рагимов сказал, что Азербайджан признан в мире как спортивная страна. "С гордостью хочу объявить, что 24-28 сентября 2018 года в Баку пройдет Глобальный форум молодых лидеров специального олимпийского движения", - сказал он.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
3 Апр. 14:37 11 745
-
3 Апр. 16:16 7 968
-
3 Апр. 20:37 4 238
-
3 Апр. 15:21 4 015
-
3 Апр. 13:32 2 617