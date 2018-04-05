Кандидат в президенты: «БДИПЧ ОБСЕ готовит провокацию в связи с президентскими выборами»

"Наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ готовит провокацию в связи с президентскими выборами. Она в качестве местных наблюдателей привлекает на избирательные участки людей Али Керимли".

Об этом АПА сказал выдвинутый от "Инициативной группы фронтовиков" для участия на президентских выборах Рази Нуруллаев, передает Day.Az.

Р.Нуруллаев отметил, что цель этого - сформировать мнение, что в день выборов на участках наблюдались массовые нарушения, случаи фальсификации результатов голосования и что Рази Нуруллаеву были приписаны голоса других кандидатов.

Кандидат в президенты отметил, что БДИПЧ ОБСЕ, как правило, готовит предвзятые отчеты по итогам выборов в странах, где эта структура ведет наблюдение: "В таких случаях организация ссылается на мнения членов своей наблюдательной миссии и некоторых местных наблюдателей, специально назначенных ею в избирательных участках на основании собственных рекомендаций. Хочу отметить, что местные наблюдатели в основном сформированы из людей Али Керимли, которые считают меня главным своим врагом. Все это является провокацией не в отношении меня, как кандидата, а в целом против президентских выборов. Заявляю, что мы не признаем предвзятых отчетов и будем вести работу по разоблачению их авторов".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook