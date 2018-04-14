БДИПЧ ОБСЕ пытается поставить под сомнение объективные результаты президентских выборов в Азербайджане

Центр стратегических исследований при Президенте Азербайджана обнародовал заявление в связи с предвзятым подходом наблюдательной миссии БДИПЧ и ПА ОБСЕ, ПАСЕ к результатам президентских выборов в Азербайджане, которые состоялись 11 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Центр стратегических исследований при Президенте Азербайджана, считая предварительный отчет, подготовленный наблюдательной миссией БДИПЧ и ПА ОБСЕ, ПАСЕ, предвзятым и необъективным, призывает в своем заявлении положить конец очередной политике очернения, направленной против Азербайджана и свободного выбора граждан страны.

"В частности, хотелось бы довести до сведения, что в период избирательной кампании для всех восьми зарегистрированных кандидатов были созданы все условия, в соответствии с Избирательным кодексом создана благоприятная обстановка для свободного выражения избирателями своего мнения. Кроме того, были гарантированы демократические права политических партий, отказавшихся от участия в выборах, а также их право на свободу собраний", - говорится в заявлении.

Отмечается, что президентские выборы в Азербайджане были в центре внимания ряда международных организаций, в общей сложности более 60 тысяч местных и международных наблюдателей. В то же время были созданы условия для непосредственного наблюдения за избирательным процессом посредством сотен веб-камер. Несмотря на то, что эти международные наблюдатели сказали, что президентские выборы прошли абсолютно прозрачно и на основе демократических принципов, наблюдательные миссии указанных выше европейских структур, заняв явно предвзятую позицию, попытались поставить под сомнение объективные результаты выборов.

В заявлении говорится, что несправедливость и необъективность заранее подготовленных предварительных отчетов по президентским выборам в Азербайджане, намеренное искажение реальной картины также свидетельствуют об их предвзятых намерениях.

"Мы еще раз подчеркиваем, что президентские выборы в Азербайджане, которые состоялись 11 апреля, стали важным историческим этапом на пути демократического развития и прогресса нашего государства и народа. Азербайджанский народ еще раз сделал свой исторический выбор в условиях демократии и прозрачности", - отмечается в заявлении.

11 апреля в Азербайджане состоялись президентские выборы.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В течение дня за процессом голосования можно было наблюдать на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участков в 119 избирательных округах.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в Азербайджане проголосовали 3 962 123 избирателя.

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