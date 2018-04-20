БДИПЧ ОБСЕ, наконец, заметило проблемы в Армении

Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир призвала власти Армении защищать и обеспечивать право своих граждан на свободу мирных собраний, пока акции протеста продолжаются, передает Day.Az со ссылкой на Аравот.

"Все люди имеют основополагающее право выражать свое мнение посредством мирных собраний, - отметила директор БДИПЧ ОБСЕ. - Правоохранительные органы не только должны воздерживаться от препятствования праву на свободу мирных собраний, но и обязаны обеспечивать реализацию этого права. Это включает в себя защиту участников собрания от любых вмешательств, в том числе организованных провокаторами или оппонентами".

Подчеркнув, что власти Армении призвали оппозицию к диалогу, Гисладоттир выразила обеспокоенность сообщениями о случаях несоразмерного применения силы полицией в отношении мирных демонстрантов, в том числе несовершеннолетних. "Власти должны следить за тем, чтобы меры по обеспечению общественного порядка соответствовали букве закона, были необходимыми и соразмерными и не были направлены на то, чтобы заставить замолчать оппонентов", - также сказала директор БДИПЧ ОБСЕ.