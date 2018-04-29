Партия Саргсяна призналась, почему боится Пашиняна

Нет пределов глупости.

Это еще раз доказал в беседе с Радио Азатутюн пресс-секретарь Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов.

Эдик Шармазанов - не просто пресс-секретарь РПА, но и главный болтун и рупор. Его "сахарными" устами озвучиваются самые большие глупости и самые безумные идеи. Кому еще можно доверить заявления, за которыми не стоит ни логика, ни интеллект?

"Как вы себе это представляете, в прямом эфире идут переговоры, должны говорить о тысячах и одном важных вопросах, и Алиев и Эрдоган смотрят в прямом эфире? Вы считаете это нормальным, считаете это эффективным?" - заявил Шармазанов журналисту Азатутюн, поясняя, почему РПА отказывается от переговоров с Николом Пашиняном в прямом эфире.

Пожалуй, это самый глупый аргумент из тех, которыми можно было бы объяснить трусость правящей партии. Идеологи РПА, видимо, считают, что эту карту Пашиняну будет нечем крыть, он задумается и откажется от прямого эфира.

По великомудрому разумению Шармазанова, прямой эфир на руку врагу, мол, азербайджанцы с турками замучили пульты телевизоров и мышки компьютеров в ожидании, когда армяне начнут рвать друг друга в прямом эфире.

"Я считаю, что это не самый эффективный путь, если не сказать, что это самый неэффективный путь, потому что я не представляю себе, как власть и оппозиция будут вести переговоры в прямом эфире о будущем Армении, внутриполитическом кризисе в Армении, о внешних вызовах Армении, когда нас смотрят не только демонстранты, не только власть и оппозиция, не только граждане Армении, не только армяне диаспоры, но также азербайджанцы и турки", - с содроганием предупредил Шармазанов.

Дико много раз извиняемся за такое сравнение, но своим поведением РПА напоминает даму не самого скромного поведения, пытающуюся выдать себя за девственницу. Да что саргсяновской партии еще осталось скрывать от посторонних глаз? Все ее преступления перед собственным народом, вся ее жадность, тупость и позорное правление прекрасно всем известны. Другое дело, что республиканцы со стопроцентной вероятностью проиграют словесную баталию Пашиняну, потому что его аргументы им будет нечем крыть. РПА и так не пользуется уважением и любовью граждан, и быть затоптанными на глазах всей Армении - это будет уже слишком.

Так что в первую очередь партия власти боится опозориться перед собственным народом, а не перед наблюдателями в Азербайджане или Турции. По большому счету Армения уже сто лет позорится перед всем миром стонами о "геноциде". Тридцать лет назад она дискредитировала себя, развязав войну с Азербайджаном. Куда же дальше? Что еще скрывать от соседей, чего они не знают?

Да ладно вам, что уж там, раздевайтесь, мы отвернемся...

Зульфугар Ибрагимов