Кара Делевинь удивила фанатов «беременным» фото

Супермодель и актриса Кара Делевинь спровоцировала слухи о беременности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Sun.

32-летняя Кара Делевинь выложила в Instagram пост, где показала моменты 2024 года. На одном из кадров супермодель была запечатлена с большим "беременным" животом. Подписчики посчитали, что звезда подиумов ждет первенца. Однако вскоре интернет-пользователи объяснили, что манекенщица позировала с накладным животом для роли в сериале "Американская история ужасов".