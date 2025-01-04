https://news.day.az/popularblog/1720565.html Кара Делевинь удивила фанатов «беременным» фото Супермодель и актриса Кара Делевинь спровоцировала слухи о беременности. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Sun. 32-летняя Кара Делевинь выложила в Instagram пост, где показала моменты 2024 года. На одном из кадров супермодель была запечатлена с большим "беременным" животом.
Кара Делевинь удивила фанатов «беременным» фото
Супермодель и актриса Кара Делевинь спровоцировала слухи о беременности.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Sun.
32-летняя Кара Делевинь выложила в Instagram пост, где показала моменты 2024 года. На одном из кадров супермодель была запечатлена с большим "беременным" животом. Подписчики посчитали, что звезда подиумов ждет первенца. Однако вскоре интернет-пользователи объяснили, что манекенщица позировала с накладным животом для роли в сериале "Американская история ужасов".
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