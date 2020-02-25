https://news.day.az/showbiz/1206280.html Netflix начал показывать топ-10 популярных фильмов и сериалов
Netflix начал показывать топ-10 популярных фильмов и сериалов
Netflix запустил новую функцию, которая представит пользователям самые популярные проекты. Топ-10 будет обновляться ежедневно, сообщается в блоге сервиса потокового видео, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Последние 6,5 месяца мы тестировали списки топ-10 проектов в Мексике и Великобритании", - отметил представитель компании Кэмерон Джонсон. По его словам, положительная реакция на нововведение побудила расширить список стран, в которых будет действовать эта функция.
В дополнение к общему списку топ-10 пользователи также смогут увидеть отдельные рейтинги для фильмов и сериалов
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