Netflix запустил новую функцию, которая представит пользователям самые популярные проекты. Топ-10 будет обновляться ежедневно, сообщается в блоге сервиса потокового видео, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Последние 6,5 месяца мы тестировали списки топ-10 проектов в Мексике и Великобритании", - отметил представитель компании Кэмерон Джонсон. По его словам, положительная реакция на нововведение побудила расширить список стран, в которых будет действовать эта функция.

В дополнение к общему списку топ-10 пользователи также смогут увидеть отдельные рейтинги для фильмов и сериалов