Солист Coldplay спас маленького фаната от давки

Солист группы Coldplay Крис Мартин спас маленького фаната от давки на концерте в Сиднее (Австралия). Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

47-летний певец заметил суету у сцены во время выступления и понял, что мальчика затолкали и он едва держится на ногах. Он предложил ребенку безопасное место на сцене.

"Можешь сидеть прямо тут, не нужно толкаться. Вовсе не обязательно, чтобы тебя давили все эти взрослые", - сказал он.

Ребенка подняли через ограждение, и он расположился на сцене.

"Сиди здесь, братик. Так лучше? Мы позаботимся о тебе, чувак", - сказал ему музыкант.