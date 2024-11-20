Голливудский актер Леонардо Ди Каприо сменил имидж после отпуска с супермоделью Витторией Черетти. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Недавно 50-летний Леонардо Ди Каприо отдыхал вместе с Витторией Черетти в Кабо-Сан-Лукас. Пара путешествовала вместе с матерью актера Ирмелин Инденбиркен и ее мужем Дэвидом Уордом. 18 ноября папарацци засняли артиста в Лос-Анджелесе. Леонардо Ди Каприо появился на публике с седой бородой. Он был одет в белую футболку, черный спортивный костюм, кепку и кроссовки.

Слухи о романе Леонардо Ди Каприо с Витторией Черетти появились в мае 2023 года. Тогда их заметили во время прогулки в Каннах. В начале сентября артиста и модель засняли за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В конце февраля знаменитостей подловили во время прогулки в Лос-Анджелесе. В марте влюбленные спровоцировали сплетни о помолвке. Однако вскоре инсайдер заявил, что Ди Каприо пока не готов к такому серьезному шагу.